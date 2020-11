Playstation 5 disponibile nuovamente su Mediaworld!

Aggiornamento: la pagina del preorder non è più accessibile.

Segnaliamo ai nostri lettori che l’attesissima console di nuova generazione di casa Sony, Playstation 5, è tornata disponibile per il preorder su MediaWorld!

Come annunciato in occasione dell’evento dedicato di mercoledì 16 settembre, PS5 arriverà in Europa, Italia compresa, il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico Blu Ray e 399€ per la Digital Edition.

Vi ricordiamo che PS5 punterà fortemente sul suo SSD per annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento. Tra le sue caratteristiche, Sony ha sottolineato il Tempest Engine per una resa audio da next-gen, che consente di essere pienamente coinvolti nell’esperienza di gioco, e le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarebbe in grado di trasmettere sensazioni nuove al giocatore, facendogli anche percepire la resa di diversi terreni su cui sta camminando in-game.

Il controller DualSense di PS5

PlayStation 5 sarà lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console proporranno la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti.

Ecco l’elenco completo delle caratteristiche della macchina:

Componente Specifiche CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”8 Core fino a 3,5 GHz GPU basata su AMD Radeon™ RDNA 2, Ray Tracing Acceleration, frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) Memoria GGD6 16 GB con larghezza di banda da 448 GB/s SSD 825 GB con larghezza di banda di 5,5 GB/s (raw) Lettore ottico Ultra HD Blu-ray (66G/100G)~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV (solo nella versione standard) Output video HDMI™ OUT, support per TV in 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (con HDMI ver.2.1) Alimentazione 350W (standard), 340W (Digital) Input e Output USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps), x2USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) Supporto per giochi Ultra HD Blu-Ray fino a 100 GB (solo standard)

Vi consigliamo di affrettarvi, dato che, come ben saprete, il numero di console al lancio sarà piuttosto limitato!

