PlayStation 5, arriva il nuovo spot di Sony: “il gioco non ha limiti”

Mancano ormai poche ore all’evento di mercoledì dedicato alle novità a tema PlayStation 5 annunciato da Sony e, in attesa di quel momento, la compagnia giapponese ha pubblicato un nuovo spot promozionale per la console, particolarmente evocativo e dai toni votati all’immaginazione.

Nel video, che trovate di seguito, vediamo infatti, un pescatore solo in mezzo al mare, quando viene affiancato e circondato da mezzi fantastici di ogni genere – da enormi navi a navicelle spaziali – pronti, con lui, a valicare un confine (da cui il titolo del video, The Edge), che è il limite tra realtà e fantasia. «Il gioco non ha limiti» conclude lo spot, quando il limite stesso viene valicato.

«Questo video semplicemente parla di chi siamo come brand e vuole entusiasmare i nostri fan» ha spiegato Eric Lempel, a capo del marketing mondiale per Sony Interactive Entertainment.

«Vogliamo entusiasmarvi e intrigarvi. Vogliamo mostrare a tutti i fan il sentiero verso il misterioso sconosciuto… quello che vedi è il momento in cui arrivano al limite, e vanno oltre. Che è quello che anche noi vogliamo trasmettere: non è uno spot sulle feature, è uno spot sul nostro brand.»

Se vi aspettavate uno spot promozionale che mostrasse in azione i giochi PS5, niente paura. Come assicurato da Lempel, infatti:

Vedrete molti giochi entrare a far parte molto presto di queste campagne promozionali.

Vi raccomandiamo di non perdere di vista le pagine di SpazioGames, con l’appuntamento fissato per le ore 22.00 di mercoledì – data in cui scopriremo di più sul futuro che ci attende con PS5. In attesa di quel giorno, abbiamo appreso quanto dovrebbe costare produrre una console, mentre un rivenditore potrebbe essersi lasciato sfuggire i prezzi.