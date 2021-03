Persona 5 arriva su Xbox? Un tweet fa sognare

PS4 è una console di assoluto prestigio, grazie anche e soprattutto a una serie di IP davvero notevoli: da Uncharted a The Last of Us, passando per Horizon Zero Dawn, Bloodborne e Ghost of Tsushima. Detto questo, il gioco esclusivo più votato per PlayStation 4 non è The Last of Us Parte II, Uncharted 4: Fine di un Ladro, o il reboot di God of War, bensì Persona 5 Royal, stando a quanto reso noto da Metacritic.

Al momento, l’unico modo per provare con mano Persona 5 – e la versione Royal – è, appunto, avendo in casa PS4 o PS5. Tuttavia, sembra che le cose stiano cambiando, o almeno questo è ciò che suggerisce un tweet circolante in rete in queste ore.

Un'immagine di Persona 5 Royal.

Via Twitter, infatti, un utente ha espresso il desiderio che la serie Persona possa un giorno arrivare anche su Xbox. In risposta, Jez Corden – editor di Xbox Insider e Windows Central – ha risposto pubblicando l’emoticon di una faccina sorridente e nient’altro (via CB).

Può uno smile accendere le speculazioni circa il fatto che la serie Persona stia finalmente arrivando su Xbox? Assolutamente sì, visto che Corden già in diverse occasioni si è rivelato essere una fonte davvero niente male per quanto riguarda anticipazioni di un certo peso provenienti dal mondo dei videogiochi.

Nel caso in cui la serie dovesse approdare sulla piattaforma Microsoft, il capitolo più quotato è poco sorprendentemente l’apprezzatissimo Persona 5 Royal, versione “extra” dell’ultimo episodio regolare della serie. Questa edizione aggiunge un nuovo protagonista, confidenti mai visti prima, un finale segreto, nuovi demoni e qualche piccola modifica alla trama del gioco originale.

Esaltazioni a parte, tuttavia, al momento non c’è nulla qui che suggerisca un annuncio ufficiale in tempi brevi: nel caso, sarete i primi a saperlo.