Per World of Warcraft: Shadowlands siate pazienti: l’uscita slitta

Ricorderete sicuramente che World of Warcraft: Shadowlands, la nuova espansione in arrivo per il celebre gioco di Blizzard Entertainment, è stata protagonista della Opening Night Live della Gamescom dello scorso agosto, dove per diversi minuti abbiamo assistito a un corto che ci introduceva a personaggi e atmosfere.

Il tutto era stato pianificato in vista del debutto fissato per il 27 ottobre, che però non ci sarà. Nelle scorse ore, infatti, Blizzard ha comunicato con un post sul suo sito ufficiale di aver preso la difficile decisione di rinviare Shadowlands, dal momento che è necessario ulteriore tempo per affinare l’espansione.

Shadowlands uscirà entro la fine del 2020

Nelle parole del produttore esecutivo John Hight:

Negli scorsi mesi di test, abbiamo fatto dei significativi progressi nell’affinare alcune delle feature chiave di Shadowlands. Siamo al punto in cui le zone, la campagna e l’esperienza delle quest per il level-up – oltre alla storia che vogliamo raccontare – sono praticamente pronte. Tuttavia, come le cose hanno iniziato a trovare il loro posto e abbiamo costruito e ascoltato un po’ di feedback, è diventato chiaro che ci fosse bisogno di più tempo per affinare meglio il gioco, e per bilanciare alcune parti, soprattutto per quanto riguarda l’endgame.

Per evitare, quindi, di mettere nelle mani dei giocatori un’esperienza che rispetti le scadenza, ma debba poi essere “inseguita” con aggiornamenti che la aggiustino, Blizzard ha deciso di posticiparne direttamente l’uscita, con Shadowlands che arriverà «più avanti nel corso dell’anno».

A rendere le cose complicate, per gli sviluppatori, anche «la sfida del dover sistemare l’endgame con il team costretto a lavorare da casa», con il COVID-19 che non ha di certo aiutato a rendere le cose più scorrevoli.

I giocatori di World of Warcraft potranno comunque mettere le mani su una pre-patch il 13 ottobre prossimo, che introdurrà delle novità per il livellaggio dei personaggi, per l’Exile’s Reach e diverse opzioni di personalizzazione inedite, in attesa di Shadowlands. Intanto, avete già visto i requisiti di sistema?