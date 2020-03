Paper Beast, dall’autore di Another World, da oggi su PlayStation VR

I giocatori che amano le esperienze ludiche in realtà virtuale da oggi possono mettere le mani anche su una nuova opera: si tratta di Paper Beast, la più recente fatica firmata da Eric Chahi, già autore di Another World e di From Dust. Il gioco è da oggi disponibile su PlayStation Store, dove potete portarlo a casa spendendo 29,99€.

Sviluppato da Pixel Reef, il titolo è un’esclusiva per PlayStation VR e vi consente di immergervi in un onirico universo, con due diverse modalità: la prima vi consente di esplorare vivendo un’avventura, la seconda è una sandbox in cui siete liberi di scoprire il mondo proposto in ogni singolo anfratto. Nel vostro viaggio, inoltre, dovrete collaborare con altri esseri viventi, che vi aiuteranno a risolvere gli enigmi ambientali e a svelare tutti i misteri che vi attendono.

Giocando in sandbox, potrete sperimentare con ogni cosa incontriate nel mondo, con le reazioni e gli effetti che saranno calcolati in tempo reale – per aumentare ulteriormente il senso di coinvolgimento e immersione.

Il gioco è accompagnato dalla colonna sonora di Roly Porter e TsuShiMaMire: tutto il comparto audio è pensato per avvantaggiarsi delle tecnologie tridimensionali per il comparto sonoro di cui gode PS VR, quindi è legittimo aspettarsi di essere letteralmente trascinati nell’universo di Paper Beast.

