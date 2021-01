Outriders slitta, ma presto potrete provarlo con una demo

Se stavate aspettando spasmodicamente Outriders, in uscita il prossimo mese, dovrete avere ancora un po’ di pazienza prima della release completa, che è stata rinviata da Square Enix. In compenso, fa sapere il publisher giapponese, il gioco di People Can Fly vedrà per quella data l’arrivo di una demo, che vi permetterà di testarlo con mano.

La notizia ci è stata confermata direttamente dal distributore Koch Media ed è stata diffusa anche sui canali social del gioco, dove leggiamo:

Buon anno! Pensiamo che sia importante che i giocatori possano testare una nuova IP come Outriders prima dell’uscita, in modo che possiate decidere da voi se volete pre-ordinare, comprare o anche solo giocare. Per questo motivo, siamo felici di annunciarvi che il 25 febbraio pubblicheremo una demo gratuita, che darà a tutti la possibilità di giocare le prime ore con tutte le quattro classi, sia in single che in co-op. Inoltre, il vostro personaggio e i vostri progressi potranno essere trasferiti nel gioco completo.

La nota di rinvio di Outriders che annuncia la demo

Ad affiancarsi a questa notizia c’è quella del rinvio dell’uscita definitiva, come leggiamo nella nota. La comunicazione, infatti, prosegue spiegando:

A tal proposito, abbiamo deciso di rinviare la data d’uscita di Outriders al 1 aprile 2021 (non è un pesce!). Impiegheremo questo tempo extra per affinare il gioco e ci concentreremo sul rendere l’esperienza di gioco fantastica al lancio. Grazie, apprezziamo la vostra pazienza!

An important update regarding Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik — Outriders (@Outriders) January 6, 2021

Vi ricordiamo che Outriders arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per conoscere meglio il gioco vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra anteprima dedicata, dove abbiamo messo alla prova le sue classi.