Ottobre 2021 ricchissimo: i giochi in uscita questo mese

Il 2021 è stato fino a qui un anno caratterizzato da molti rinvii, ma che è riuscito a proporre alcune interessanti perle da non perdere. Ad arricchire la line-up ora c’è anche il mese di ottobre 2021, che con le sue prossime uscite sembra intenzionato, ancora più dei precedenti, a regalare una stagione finale dell’anno in cui le banconote vi voleranno via dal portafogli con una facilità sorprendente. Ma se sarà in cambio di bei videogiochi ben venga, no?

Il mese si è già aperto con l’arrivo di FIFA 22, il calcistico di cui vi abbiamo raccontato tutto nella recensione dedicata, e a cui faranno seguito tantissime altre produzioni di rilievo: pensate ad Alan Wake Remastered, pensate a Far Cry 6, pensate al debutto dell’ambizioso Back 4 Blood, pensate anche a Marvel’s Guardians of the Galaxy e a House of Ashes della Dark Pictures Anthology.

Far Cry 6 è uno dei giochi più attesi di ottobre

Sarà, insomma, un mese molto ricco e anche molto eterogeneo, un mese in cui usciranno tanto Project Zero: Maiden of Black Water, finalmente riesumato, quanto Age of Empires IV, cercando di fornire a tutti i palati qualcosa con cui intrattenersi.

Vediamo allora, di seguito, i giochi in uscita a ottobre 2021 che dovete tenere d’occhio, rigorosamente sulle nostre pagine.

I giochi in uscita a ottobre 2021