Ottieni il 14% di sconto su PS Plus e gioca gratis a Mafia Definitive Edition e altri titoli!

CDKeys è un sito che offre una vasta selezione di prodotti a prezzi convenienti, tra cui videogiochi, software, abbonamenti e molto altro ancora. Tra i prodotti in offerta, potrete trovare le ultime uscite di videogiochi per tutte le principali piattaforme di gioco, come Xbox, PlayStation, PC e Nintendo Switch, oltre a programmi per il vostro computer e abbonamenti a servizi come Playstation Plus e Xbox Game Pass.

Grazie alle offerte attualmente in corso, oggi potete portarvi a casa la Gift Card Playstation da 50 euro a soli 42,99€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 50€, con uno sconto del 14% e un risparmio reale di oltre 7€. Grazie a ciò, potete acquistare l’abbonamento Playstation Plus, fondamentale per sfruttare al meglio la vostra PS4 e PS5! Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere l’abbonamento a prezzo scontato!

PlayStation Plus, come vi abbiamo spiegato nella nostra dettagliata guida, include tre livelli di abbonamento. Il primo è Essential, che offre la possibilità di ottenere due giochi mensili e il supporto al gioco online, mentre Extra include i benefici del livello precedente e aggiunge circa 400 giochi PS4 e PS5 da giocare on demand.

Infine, Premium, oltre a tutto ciò garantito dal piano Extra, vi offre l’accesso al Catalogo dei Classici di Premium, che contiene fino a 300 giochi originali per PlayStation, PS2, PS3 e PSP. A questo si aggiungono le Versioni di Prova dei giochi, che vi permetteranno di provare una selezione di alcuni titoli per un tempo limitato.

Grazie a questa promozione, potrete abbonarvi a Playstation Plus Essential risparmiando. Questo mese, inoltre, potrete riscattare titoli piuttosto interessanti, come Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2: Oltre la Luce e Mafia: Definitive Edition.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Inoltre, per agevolare la scelta, potrete filtrare la ricerca per categoria, piattaforma e prezzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.