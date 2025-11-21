Il Black Friday è arrivato e PlayStation non si tira indietro. Sia che vogliate aggiornare la vostra console, approfittare di bundle esclusivi o completare la vostra postazione con accessori di qualità, le promozioni sul portale ufficiale PlayStation sono pensate per voi. Dalle console agli accessori, passando per offerte speciali su bundle e controller, è il momento ideale per rendere la vostra esperienza di gioco ancora più completa senza spendere una fortuna.

Console in sconto: scegliete la vostra esperienza di gioco

Tra le offerte principali spiccano le console PS5: potrete risparmiare €100 sulla versione standard e €150 sulla Digital Edition, mentre la PS5 Pro, pensata per chi cerca il massimo della qualità grafica, è disponibile con uno sconto di €100. Che vogliate entrare nel mondo PlayStation o aggiornare la vostra console, queste promozioni rappresentano un’occasione da non perdere per vivere il gaming al massimo delle prestazioni.

I fan di Fortnite possono approfittare dei bundle dedicati: la PS5 Digital Edition (825GB) con il “Fortnite Flowering Chaos Bundle” è in offerta a €349,99, mentre la PS5 standard (1TB) con lo stesso bundle costa €449,99. Anche gli accessori sono protagonisti: il visore PS VR2 è scontato di €100, PlayStation Portal di €20, ideale con lo streaming in cloud, e sono disponibili sconti su cuffie e controller fino a €30. Un’opportunità perfetta per arricchire la vostra esperienza di gioco con strumenti di qualità a prezzi vantaggiosi.

Chi è già iscritto a PlayStation Plus può godere di un ulteriore beneficio: un extra sconto del 5% su tutti gli acquisti attivi durante il Black Friday. Questo rende l’occasione ancora più interessante, permettendovi di ottenere console, bundle e accessori a prezzi imbattibili. Il Black Friday di PlayStation è l’opportunità ideale per fare il pieno di giochi e tecnologia, senza rinunciare al risparmio.

