Oppo Week Amazon: smartphone e smartwatch con sconti sino al 50%!

Anche oggi, lunedì 16 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono quelle relative agli smartphone e smartwatch Oppo, tra cui lo smartphone Oppo A94, che attualmente potete portarvi a casa a soli 259,90€, rispetto agli usuali 369,99€ di listino, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 110€.

Lo smartphone OPPO A94 è incredibilmente liscio al tatto e i suoi 173 grammi di peso e soli 7,8 mm di spessore lo rendono uno dei dispositivi 5G più leggeri e sottili sul mercato. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone OPPO A94 è animato dal SoC MediaTek Dimensity 800U, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Lo smartphone OPPO A94 è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,43″ a risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Il comparto fotocamere vede la presenza di una fotocamera primaria da 48 MP, accompagnata da una grandangolare da 8 MP, una monocromatica da 2 MP e una macro da 2 MP, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone OPPO A94 è equipaggiato con il sistema operativo ColorOS 11, basato su Android 11, che presente un’ìnterfaccia pulita e fluida, fornendo un’esperienza d’uso molto piacevole e personalizzabile.

Si tratta di un’occasione imperdibile per comprare degli ottimi articoli Oppo risparmiando notevolmente sul loro normale prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.