OPPO Reno6 5G: 120€ di sconto su Amazon!

Stavate cercando un nuovo smartphone di qualità a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere lo smartphone OPPO Reno6 a un prezzo davvero da non lasciarsi sfuggire!

Il comparto fotocamera di Oppo Reno6 è costituito da un obiettivo principale da 64MP, uno grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP, nonché una fotocamera frontale per i selfie da 32 MP. Grazie al sensore di temperatura integrato, è possibile ottenere una maggiore precisione del colore, mentre la funzione Flash Snapshot mette a fuoco automaticamente non appena si apre la fotocamera.

Lo smartphone Oppo Reno6 è animato dal processore Mediatek Dimensity 900, accompagnato da 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display da ben 6,4″ a risoluzione 1.080×2.400 con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e 440PPI come densità di pixel.

Lo smartphone Oppo Reno6 sarà il compagno perfetto per tutte le vostre attività quotidiane. L’autonomia è piuttosto considerevole e, in caso di necessità, è possibile fare affidamento sulla tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W per ricaricare il vostro smartphone al 100% in soli 28 minuti in totale sicurezza.

Lo smartphone Oppo Reno6 è perfetto anche per il gaming, dato che la vostra esperienza sarà migliorata grazie alle vibrazioni realistiche dello Z-axis Linear Motor, dalla presenza di funzionalità avanzate e dal supporto al formato audio Dolby Atmos.

Solitamente lo smartphone OPPO Reno6 viene venduto a 499,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 379,99€, con un risparmio di 120€ e uno sconto del 24%. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo smartphone a prezzo scontato.

