Oppo Reno 4Z 5G a meno di 350€ tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone e smart TV.

Partiamo con OPPO RENO 4 Z in colorazione Ink Black, la cui fotocamera è stata progettata per creare un senso di profondità con un design su più livelli, che mette in risalto le fotocamere rispetto alla scocca colorata. La fotocamera principale da 48MP utilizza tecnologia di pixel binning 4 in 1. Il range dinamico ampio consente di scattare foto nitide e bilanciate in ogni condizione di luce. Il dispositivo è dotato di un display da ben 6,57″ in formato 20:9 a risoluzione 2.400×1.080 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e 400PPI come densità di pixel. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, il processore octa core MTK MT6873V è accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Solitamente OPPO RENO 4 Z viene proposto a 662,99€, mentre oggi potrete acquistarlo a soli 349,99€.

Continuiamo con lo splendido Samsung Galaxy Note20 5G, smartphone che offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 8GB di RAM ed il potente processore Exynos 990. L’ampia batteria intelligente da 4300 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni e con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sarete pronti a ripartire in poco tempo. Il display Super AMOLED Plus FHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei vostri contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei vostri occhi, mentre le tre fotocamere posteriori vi permetteranno di scattare foto come un vero professionista, dandovi anche la possibilità di registrare video in 8K. Ovviamente, non manca il supporto alla penna S Pen, consentendovi di portare la produttività ai massimi livelli.

Solitamente Samsung Galaxy Note20 5G viene venduto a 839,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 719,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV e smartphone tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV e smartphone

Offerte ancora disponibili