OPPO Find X5, smartphone al top, ora scontato del 31%! Regalo di Natale stupendo!

Anche oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa allo smartphone Oppo Find X5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 549,90€, rispetto agli usuali 799,99€ di listino, per un risparmio reale di 250€ e uno sconto del 31%.

Lo smartphone Oppo Find X5 è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,55″ a risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Il comparto fotocamere vede la presenza da una tripla fotocamera IA da 50MP con sensore Sony IMX766 e una fotocamera frontale da 32MP con sensore IMX615, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

