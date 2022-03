OPPO Find X3 Neo, smartphone veloce e scattante, solo per oggi a un prezzo super da Mediaworld!

Tornano anche oggi, giovedì 31 marzo 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone OPPO Find X3 Neo in colorazione Starlight Black, che attualmente potete portarvi a casa a soli 504€, rispetto agli usuali 799,90€ di listino, per un risparmio reale di quasi 296€.

Lo smartphone OPPO Find X3 Neo è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,55″ a risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento massima di 90Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva.

Dotato di protezione IP68, lo smartphone OPPO Find X3 Neo non solo resiste agli schizzi d’acqua più leggeri, ma sopravvive anche alle vostre giornate più avventurose. In caso di necessità, il sistema di ricarica proprietario OPPO SuperVOOC 2.0 a 65W vi consentirà di ricaricare il dispositivo al 100% in poco più di 30 minuti.

Lo smartphone OPPO Find X3 Neo è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Il comparto fotocamere dello smartphone OPPO Find X3 Neo vede la presenza di un obiettivo principale da 50MP, accompagnato da un teleobiettivo da 13MP, un obiettivo ultra grandangolare da 16 MP e una macro da 2 MP, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza.

