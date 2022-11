Oppo Enco Buds2, auricolari true wireless di qualità a meno di 20€ su Amazon

Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, dandovi la possibilità di acquistare tantissimi articoli a prezzi ultra vantaggiosi. Tra queste, non mancano anche gli sconti sugli auricolari e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto le Oppo Enco Buds2 su Amazon.

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono dotati di driver titanizzati da 10 mm per offrire bassi potenti, definiti e ritmici. Grazie alla funzionalità Bass Boost, potrete ascoltare la vostra musica preferita ottimizzata dal team acustico professionale di Oppo. Le camere sonore appositamente progettate, combinate al potente circuito magnetico ad alto flusso, rendono i bassi più profondi, incisivi ed elastici.

Gli auricolari OPPO Enco Buds2, certificati IPX4, sono resistenti agli schizzi e al sudore, così da permettervi di godere della vostra musica preferita ovunque e in qualsiasi momento. Gli auricolari forniscono fino a 28 ore di ascolto continuo con la custodia di ricarica e sino a 7 ore per singolo auricolare.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa gli auricolari OPPO Enco Buds2 a soli 19,99€, rispetto ai consueti 49,99€ di listino, con uno sconto del 60% e un risparmio reale di 30€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere degli ottimi auricolari true wireless a un prezzo eccellente!

