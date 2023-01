OnePlus Nord 2 X Pac-Man Edition: sconto di 100€ su questo spettacolare smartphone!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce Amazon, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa lo splendido smartphone OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition a un prezzo assolutamente conveniente! Come ogni giorno, Amazon propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

OnePlus Nord 2 X PAC-MAN Edition è dotato del potente processore MediaTek Dimensity 1200-AI e 12 GB di RAM, per prestazioni veloci e reattive. La memoria interna da 256 GB garantisce spazio sufficiente per tutti i vostri contenuti, mentre il display FullHD+ da 6,43 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una densità di 410 PPI, assicura immagini nitide e fluide.

Il comparto fotocamera dello smartphone OnePlus Nord 2 X PAC-MAN Edition è composto da un obiettivo principale da 50 MP con sensore Sony IMX766, un ultra-grandangolare da 8 MP e un monocromatico da 2 MP, con stabilizzazione ottica per immagini sempre nitide. La batteria da 4.500mAh, con la ricarica rapida Warp Charge da 65W, sarà in grado di accompagnarvi per tutta la giornata.

Grazie ad Amazon, potete portarvi a casa lo smartphone OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition a soli 429,90€, rispetto agli usuali 529€ di listino, con uno sconto del 19% e un risparmio reale di 100€. Questa edizione speciale del OnePlus Nord 2 presenta contenuti a tema Pac-Man esclusivi, come sfondi dinamici, adesivi fotografici e una cover posteriore fosforescente che ricorda il labirinto di Pac-Man.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.