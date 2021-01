One Plus Nord ad un prezzo imperdibile tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone.

Il fiore all’occhiello della selezione di oggi è senza ombra di dubbio costituito da One Plus Nord, dispositivo che potete acquistare oggi a soli 179,99€, rispetto ai 233,99€ di listino, che offre prestazioni quasi degne di un flagship ad un costo davvero contenuto. Lo smartphone è animato dal SoC Snapdragon 765G, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione. Gli amanti dei selfie saranno lieti di sapere che One Plus Nord è dotato di una doppia fotocamera dedicata (grandangolo da 8MP e una fotocamera standard da 32MP), mentre sul retro troviamo lo stesso sensore principale da 48MP di OnePlus 8, completo di stabilizzazione ottica dell’immagine che elimina le sfocature da ogni foto o video.

In particolare, One Plus Nord consente di registrare filmati a risoluzione 4K a 60fps, per la massima qualità delle immagini. Il display da 6,52″ è ad alto refresh rate (90Hz), garantendo una fluidità davvero elevata e un’esperienza d’uso eccellente. Infine, la tecnologia Warp Charge 30T consente di ricaricare One Plus Nord da 0 al 70% in appena mezz’ora.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sugli smartphone tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone

Offerte ancora disponibili