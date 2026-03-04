Se siete appassionati di fumetti ispirati ai videogiochi, questa è un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. Editoriale Cosmo ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura, offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione dei suoi titoli più amati. Che siate collezionisti esperti o semplici curiosi desiderosi di scoprire nuovi universi, questa promozione vi permette di arricchire la vostra libreria con opere di qualità a un prezzo decisamente conveniente.

Vedi offerte su MyComics

Offerte MyComics, perché approfittarne?

Tra le numerose uscite disponibili su MyComics, troverete storie avvincenti, grafiche mozzafiato e trame che catturano l’attenzione dall’inizio alla fine. I fumetti proposti non si limitano a trasporre fedelmente i videogiochi sul formato cartaceo, ma ampliano l’universo narrativo con dettagli inediti, personaggi più profondi e colpi di scena sorprendenti. Ogni volume rappresenta quindi non solo un oggetto da collezione, ma un’esperienza immersiva completa, capace di trasportarvi direttamente nei mondi che avete amato giocando.

Tra i titoli disponibili, non lasciatevi sfuggire grandi successi come Gears e Bloodborne, insieme a molte altre serie che hanno già conquistato migliaia di lettori. Grazie allo sconto del 20%, avrete la possibilità di completare o ampliare la vostra collezione senza gravare sul vostro budget, portando a casa storie ricche di azione, mistero e colpi di scena. Ogni fumetto diventa così un piccolo tesoro da sfogliare e rileggere, ideale anche per regali a chi condivide la vostra passione per i videogiochi.

Affrettatevi, perché l’offerta è valida solo fino al 26 marzo e rappresenta un’opportunità unica per esplorare o completare la vostra collezione di fumetti videoludici. Visitate MyComics per scoprire tutte le proposte, scegliere i titoli che più vi intrigano e approfittare subito del -20% su questi imperdibili volumi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: il mondo dei vostri videogiochi preferiti vi aspetta anche in formato cartaceo!