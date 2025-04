PRENOTA Death Stranding 2 On the Beach in OFFERTA a 70€!

Death Stranding 2 On the Beach per PS5 è ora disponibile in prenotazione su Amazon con uno sconto del 14%! Pagate solo 69,99€ invece di 80,99€ per assicurarvi la nuova avventura di Sam firmata Hideo Kojima. Le vaste ambientazioni a mondo aperto vi cattureranno con sfide uniche, segreti nascosti e un sistema di gioco che vi permetterà di influenzare l'esperienza di altri giocatori. Prenotatelo adesso per averlo al day one il 26 giugno!

Death Stranding 2 On the Beach, chi dovrebbe acquistarlo?

Death Stranding 2 On the Beach è consigliato agli appassionati di videogiochi alla ricerca di esperienze narrative profonde e innovative. Questo titolo, creato dal visionario Hideo Kojima, soddisfa le esigenze di chi desidera immergersi in un mondo post-apocalittico ricco di sfide uniche e ambientazioni aperte da esplorare. Perfetto per i giocatori che amano le storie coinvolgenti dove le proprie scelte influenzano non solo la propria esperienza ma anche quella degli altri utenti, creando un senso di comunità e connessione in un universo di gioco condiviso.

Death Stranding 2: On the Beach per PS5 offre un'esperienza a mondo aperto ricca di segreti e sfide uniche. Ambientato dopo gli eventi del primo capitolo, segue Sam in un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione. Le vostre scelte influenzeranno il gameplay: potrete attaccare frontalmente, agire furtivamente o evitare completamente i pericoli rappresentati da nemici umani ed entità ultraterrene. Il sistema di connessione tra giocatori ritorna, permettendo alle vostre azioni di influenzare l'esperienza di altri utenti.

Con un prezzo di 69,99€ invece di 80,99€, potete prenotare questa nuova opera del leggendario Hideo Kojima che promette di rivoluzionare ancora una volta il mondo dei videogiochi. Vi consigliamo l'acquisto per vivere un'avventura unica caratterizzata da una profonda riflessione sul valore delle connessioni umane, in uscita il 26 giugno.

