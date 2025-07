Oggi, in occasione del Prime Day, trovate in offerta l'Acer Nitro KG242YEb a soli 74,90€ invece di 109,09€, con uno sconto del 31%.

Acer Nitro KG242YE, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Nitro KG242YE rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un monitor affidabile, reattivo e perfetto per il gaming, senza dover spendere cifre elevate. Questo modello vanta un pannello IPS Full HD da 24 pollici (1920x1080 pixel), capace di offrire immagini nitide e colori brillanti. La frequenza di aggiornamento di 100Hz e il tempo di risposta di 1 ms (VRB) garantiscono una fluidità impeccabile, eliminando sfocature e ritardi, elementi essenziali per chi ama i giochi più frenetici.

Un altro grande vantaggio è rappresentato dalla tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza il refresh rate del monitor con quello della scheda video, riducendo drasticamente tearing e stuttering. Inoltre, la luminosità di 250 cd/m2 e il design ZeroFrame rendono questo monitor non solo performante, ma anche elegante e adatto a qualsiasi ambiente. Grazie al supporto VESA, potrete montarlo facilmente a parete, ottimizzando al meglio lo spazio sulla vostra scrivania.

Nella confezione è incluso anche un pratico cavo HDMI, rendendo il monitor pronto all'uso fin dal primo momento. Acer Nitro KG242YE si conferma dunque come una scelta eccellente per chi cerca un perfetto equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Attualmente disponibile a soli 74,90€ in occasione del Prime Day, questo monitor da gaming rappresenta un investimento vantaggioso per chi desidera migliorare la propria esperienza visiva. Le caratteristiche avanzate, unite a un prezzo così competitivo, lo rendono una delle migliori occasioni del momento, perfetta per tutti gli appassionati di gaming e per chi lavora quotidianamente al PC.

