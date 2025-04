Il TV perfetto per il gaming e lo streaming, oggi a SOLI 349€!

Se state cercando un nuovo televisore 4K da 43" che combini alta qualità visiva, funzionalità smart avanzate e un prezzo competitivo, l'offerta attualmente disponibile su Unieuro per il Samsung UE43DU7170UXZT rappresenta un'opportunità da cogliere al volo. Proposto a soli 349€ invece dei consueti 449,90€, questo smart TV garantisce uno sconto di oltre 100€, rendendolo una delle occasioni più interessanti del momento per chi desidera rinnovare il proprio intrattenimento domestico.

Samsung UE43DU7170UXZT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore del televisore è il processore Crystal 4K, capace di offrire immagini nitide e dettagliate anche nei contenuti non nativi grazie all'upscaling intelligente. La tecnologia PurColor permette una resa cromatica vibrante e naturale, mentre la presenza dell'HDR migliora il contrasto, offrendo neri più profondi e luci brillanti. A supporto, il Contrast Enhancer contribuisce a rendere ogni scena più realistica e coinvolgente.

Il sistema operativo Samsung Tizen è una vera e propria piattaforma multimediale, che include l'accesso gratuito a Samsung TV Plus con oltre 500 canali tra news, sport e intrattenimento, oltre alla possibilità di giocare via cloud grazie a Gaming Hub, senza bisogno di console. Le funzioni SmartThings e 3D Map View trasformano il televisore in un vero e proprio hub per la gestione della smart home, mentre Workspace consente di lavorare o studiare da casa direttamente dallo schermo.

Dal punto di vista della sicurezza, Samsung Knox Security assicura la protezione dei dati sensibili e blocca le applicazioni non autorizzate, offrendo una difesa multilivello contro minacce informatiche. Non mancano poi funzionalità dedicate al gaming come Auto Low Latency Mode (ALLM) e Motion Xcelerator, per garantire immagini fluide e tempi di risposta ridotti.

Il design minimalista, con cornici sottili e supporto regolabile, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Grazie alla modalità AI Energy è possibile ottimizzare i consumi, riducendo automaticamente la luminosità in base alla scena e alla luce ambientale.

In definitiva, Samsung UE43DU7170UXZT unisce prestazioni elevate, funzionalità smart e una sicurezza avanzata in un unico prodotto. A soli 349€ su Unieuro, rappresenta una proposta eccellente per chi desidera un televisore versatile, moderno e completo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile.

