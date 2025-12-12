Avete mai sognato di aggiudicarvi un videogioco senza spendere un centesimo? Instant Gaming trasforma questo desiderio in realtà grazie a un’iniziativa esclusiva, che permette a un partecipante fortunato di scegliere un titolo dal loro vasto catalogo online. Partecipare è davvero semplice: basta visitare il sito ufficiale, cliccare sul pulsante dedicato e incrociare le dita! Ogni partecipante potrà selezionare il gioco preferito, tranne nei casi di prodotti esauriti, pre-ordini non ancora disponibili o gift card di valore superiore a 30€, esclusi dall’iniziativa.

Partecipa al concorso

Perché prendere parte al giveaway di Instant Gaming?

Le regole sono chiare e trasparenti: occasionalmente, durante eventi particolari, il premio potrebbe non essere un gioco ma un accessorio da gaming, una console o un premio speciale indicato direttamente sulla pagina dell’iniziativa. In queste situazioni, il vincitore non potrà scegliere il premio. È fondamentale ricordare che il diritto a ritirarlo scade entro 30 giorni dall’estrazione, quindi conviene non perdere tempo.

Il periodo di validità del giveaway è sempre indicato sulla pagina ufficiale e non può essere modificato. Tenete d’occhio il countdown per non perdere l’occasione e sapere esattamente quando verrà annunciato il vincitore. La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti coloro che rispettano le condizioni indicate, garantendo a ognuno una possibilità concreta di vincere.

Al termine del countdown, il nome del vincitore verrà pubblicato sulla pagina del giveaway, oppure, in alternativa, sui profili social di Instant Gaming, in particolare su Discord. Subito dopo, il premio (che si tratti di un gioco, di un accessorio o di una console) verrà spedito direttamente all’indirizzo del vincitore, con relativa notifica via email. Non resta che provare: un semplice clic potrebbe farvi diventare i protagonisti di questa fantastica iniziativa!

