Il bundle Nintendo Switch 2 con Mario Kart World torna disponibile in PREORDER!

Se state cercando una console di nuova generazione con un gioco leggendario incluso, dovreste dare un’occhiata a questa imperdibile offerta su MediaWorld. Il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è disponibile in preordine a 509,99€, con disponibilità fissata per il 5 giugno 2025. Un’occasione esclusiva per vivere la nuova era Nintendo sin dal primo giorno.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle Nintendo Switch 2 rappresenta la scelta ideale per chi desidera entrare nel mondo della nuova generazione Nintendo con il massimo del divertimento e della tecnologia. La console è equipaggiata con schermo LCD da 7,9 pollici, risoluzione fino a 4K in modalità TV, frame rate fino a 120 fps, chat vocale integrata, audio spaziale 3D, memoria da 256 GB espandibile e retrocompatibilità con i titoli Nintendo Switch.

I nuovi Joy-Con magnetici, utilizzabili anche come mouse, aprono a un'esperienza di gioco più intuitiva e immersiva, mentre il nuovo stand regolabile e le due porte USB-C aumentano la versatilità della console.

Il pacchetto include anche un codice digitale di Mario Kart World, il nuovo capitolo della saga che rivoluziona le corse arcade: piste open-world che attraversano città, vulcani e oceani, gare online fino a 24 giocatori, modalità Sopravvivenza e sfide locali fino a 4 giocatori sulla stessa console.

Attualmente disponibile su MediaWorld a 509,99€, questo bundle è un’ottima occasione per risparmiare rispetto all’acquisto separato della console e del gioco. La combinazione di potenza tecnologica, nuove funzionalità multiplayer e il ritorno di uno dei giochi più iconici rende questo bundle una scelta vincente per tutti, dai veterani Nintendo ai nuovi giocatori.

