Esplora il lato oscuro della galassia con il set LEGO Star Wars Dark Falcon, oggi in SCONTO!

Il set LEGO Star Wars Dark Falcon è un modello unico ispirato allo speciale Disney+ Star Wars: Rebuild the Galaxy.

Set LEGO Star Wars Dark Falcon, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set permette di costruire una versione oscura del Millennium Falcon, con un design che reinterpreta la celebre astronave in chiave inedita. Il Dark Falcon è dotato di una cabina di pilotaggio rimovibile con spazio per due minifigure, shooter a molla, cannoni rotanti, una postazione di artiglieria e una parabola radar. L’interno dell’astronave è ricco di dettagli ed elementi interattivi, tra cui un trono per Darth Jar Jar, il centro di comando, l’iperguida, letti a castello, un’area di intrattenimento e una cella di prigionia.

Il set include sei minifigure LEGO Star Wars esclusive, mai viste prima. Tra queste troviamo Darth Jar Jar, C-3PO cacciatore di taglie, Darth Dev, Darth Rey, Luke da spiaggia e Jedi Vader. Ognuna di queste figure è accompagnata da accessori dettagliati, tra cui spade laser e persino un cartone di latte blu, arricchendo ulteriormente le possibilità di gioco e collezione.

Pensato per bambini e bambine dai 10 anni in su, questo set rappresenta un’ottima idea regalo per i giovani fan della saga, ma è anche un pezzo da collezione imperdibile per gli adulti appassionati di Star Wars. Può essere il regalo perfetto per la Festa del Papà o per qualsiasi occasione speciale in cui si voglia sorprendere un amante della galassia lontana lontana.

Il set LEGO Star Wars Dark Falcon rappresenta un'aggiunta interessante per collezionisti della saga.

