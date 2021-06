Offerte Ubisoft Forward: sconti fino all 80% e 10€ di sconto extra!

A un paio di giorni dall’atteso evento digitale Ubisoft Forward, il noto publisher francese ha lanciato una serie di offerte sul suo store ufficiale per consentire ai giocatori di recuperare vari titoli del suo vastissimo catalogo a prezzi davvero contenuti. Oltre a sconti che possono arrivare sino all’80%, utilizzando il codice FORWARD si potrà risparmiare un ulteriore 10% extra.

Ad esempio, per appena 3€, anziché 19,99€, potete portarvi a casa Far Cry 3, titolo che vi metterà nei panni di Jason Brody, che si trova a vivere un vero e proprio incubo quando, insieme ai suoi amici in vacanza in un paradisiaco arcipelago, si ritrova ad avere a che fare con i pirati e fuorilegge guidati dal terrificante Vaas.

Se, invece, volete confrontarvi con le più recenti uscite del franchise, per immergervi nel fondamentalismo religioso e le follie di Far Cry 5 dovrete sborsare solo 9€, invece degli usuali 59,99€ di listino. In questo caso, vi ritroverete all’interno di uno scenario molto meno esotico, nelle campagne statunitensi del Montana, presso una comunità in cui John Seed ha imposto con un regno di orrore, mutilazioni e fanatismo le sue regole.

Piuttosto interessante anche Immortals Fenyx Rising, apprezzato action adventure proposto a metà prezzo (29,99€ rispetto ai 59,99€ di listino) nel quale vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli dei dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un Dio.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione