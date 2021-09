Offerte di settembre Amazon: tablet Huawei a prezzi imperdibili

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di tablet Huawei.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo in modo particolare il tablet Huawei MatePad 10, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199,90€, rispetto agli usuali 329,90€ di listino, per un risparmio reale di 130€.

Il tablet Huawei MatePad 10 è dotato di uno splendido display 2K FullView da 10,4″ con cornici ridottissime, mentre all’interno della scoccia troviamo un potente chipset Huawei Kirin 820 con AI, realizzato a 7 nm e che sfrutta un’architettura NPU proprietaria per offrire un’alta efficienza energetica e un’elevata capacità di calcolo.

Il tablet Huawei MatePad 10 supporta tutte le ultime tecnologie, comprese le reti Wi-Fi 6 per connettervi via wireless ad una maggiore velocità per un’esperienza di navigazione e fruizione dei contenuti ottimale.

Il tablet Huawei MatePad 10, grazie alla compatibilità con la penna Huawei M-pencil, può essere utilizzato per prendere appunti, disegnare e molto altro ancora. La penna ha una latenza molto bassa, così da seguire i vostri movimenti alla perfezione in qualsiasi circostanza.

