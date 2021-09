Offerte di settembre Amazon: grandi sconti sui prodotti per lo sport e il tempo libero

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di prodotti per lo sport e il tempo libero.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il tapis roulant pieghevole FITFIU Fitness MC-100, che attualmente potete portarvi a casa a soli 239,99€, rispetto ai 319,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 80€.

il tapis roulant pieghevole FITFIU Fitness MC-100 è dotato di un motore da 900W in grado di fornire una velocità regolabile fino ad un massimo di 10km/h. La superficie di scorrimento (delle dimensioni di 32×100 cm) è dotata di un sistema VCS con diversi livelli di smorzamento, così da offrire un’esperienza più confortevole.

Il dispositivo è perfetto da tenere in casa e usare solo quando serve, dato che è possibile ripiegarlo in verticale in modo da salvare spazio, oltre ad essere comodamente trasportabile grazie alle ruote poste alla base. Infine, il tapis roulant pieghevole FITFIU Fitness MC-100 è dotato di una struttura leggere e resistente in acciaio inox per garantire un’elevata durata nel tempo.

