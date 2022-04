Offerte di Primavera Amazon: tanti monitor a prezzi super!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche molti monitor. Come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato le offerte così da puntare immediatamente agli affari migliori.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il monitor LG 32GN650 UltraGear, che attualmente potete portarvi a casa a soli 279,99€, rispetto ai 425€ usuali di listino, per un risparmio reale di 145€.

Il monitor gaming LG 32GP850 UltraGear è equipaggiato con un pannello VA da 32″ a risoluzione 2560×1440 pixel, che spicca soprattutto per i ridottissimi tempi di risposta pari a 1 ms, e per il supporto a HDR10, per la miglior resa possibile dei colori.

Importantissimo anche il refresh rate, che nel caso del monitor gaming LG 32GP850 UltraGear arriva addirittura a 165Hz, permettendovi di godere al meglio anche i giochi dal frame rate più alto, sul vostro PC.

Il monitor gaming LG 32GP850 UltraGear è compatibile con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, per immagini sempre fluide e prive del fastidioso difetto del “tearing”. Il dispositivo, inoltre, integra diverse opzioni per massimizzare le vostre performance in-game, come Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

