Offerte di Primavera: 7 videogame da acquistare a meno di 20€

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli trovate tantissimi videogiochi per le maggiori console, che potete portarvi a casa a prezzi davvero imperdibili!

Nel caso il vostro budget sia un po’ ridotto, non disperate! Su Amazon sono presenti svariati videogiochi che costano poco e, aiutarvi a fare i vostri acquisti nel modo migliore possibile, abbiamo pensato di scrivere questo articolo per indicarvi sette videogiochi che potete comprare subito a meno di 20 euro.

Queste offerte sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori schede video.

Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat 11 Ultimate è la versione definitiva dell’ultimo capitolo della celeberrima serie di picchiaduro che propone l’intero cast di 37 combattenti, inclusi gli ultimi arrivati Rain, Mileena e Rambo, in una duplice storia per la salvezza dell’umanità. Tantissimi i contenuti e le modalità, per un titolo che saprà tenervi incollati allo schermo per tantissime ore.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

La compilation Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition include le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. GTA III, il primo gioco della serie in 3D, è ambientato a Liberty City, dove potrete vagare liberamente e commettere rapine, immergendovi in un mondo criminale. In GTA: Vice City, ambientato negli anni ’80, seguirete la storia di Tommy Vercetti e la sua lotta per la vendetta in una città piena di luci al neon e opportunità. Infine, GTA: San Andreas, situato negli anni ’90, vedrà Carl “CJ” Johnson attraversare lo stato di San Andreas per salvare la sua famiglia e conquistare il controllo della città.

Life is Strange: True Colors

Life Is Strange: True Colors vi metterà nei panni di Alex Chen, una giovane asioamericana amante della musica che tornerà al suo paese natale dopo una lunga assenza ma, purtroppo, poco dopo assisterà alla morte del fratello Gabe in quello che sembra uno sfortunato incidente. Alex Chen nasconde la sua maledizione: il potere dell’empatia, ovvero l’abilità di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex usa il suo potere per scoprire la verità. Questa è la premessa narrativa di Life is Strange True Colors, ed è una di quelle da cui difficilmente vi staccherete una volta iniziata l’avventura.

Alan Wake Remastered

Alan Wake Remastered è la versione rimasterizzata del titolo originariamente sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato nel 2010. La versione remastered offre una grafica migliorata e più dettagliata, con texture in alta risoluzione, illuminazione migliorata e un comparto tecnico aggiornato, che rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e immersiva. La trama del gioco ruota attorno al personaggio principale, Alan Wake, uno scrittore in crisi creativa che, insieme alla moglie Alice, decide di trascorrere una vacanza nella tranquilla cittadina di Bright Falls. Tuttavia, presto si rende conto che la sua amata scompare misteriosamente e che gli eventi inquietanti che iniziano a svolgersi intorno a lui sembrano essere ispirati dai suoi stessi romanzi.

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ è un gioco estremamente profondo e che fin dall’uscita originale è entrato nel cuore dei videogiocatori per la sua qualità sia in termini di narrazione che di gameplay. Il titolo comprende infatti sia una modalità storia che il multiplayer, garantendo il pacchetto completo per i fan di Dragon Ball e dei picchiaduro in un solo gioco. Il gameplay è appassionante e frenetico, grazie ad una fluidità senza precedenti e scontri 3v3 in cui creare la propria squadra selezionando tra i personaggi preferiti di Dragon Ball e sfidarne altri, tra cui alcuni dei nemici più temibili della saga come Freezer, Cell e Majin Bu.

Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed offre uno stile di guida rigorosamente arcade, con tanto di derapate, salti in corsa e tante modalità di gioco. Avrete la sensazione di giocare con i giocattoli che sono marchio di fabbrica di Hot Wheels: potrete scegliere diversi veicoli, ciascuno con specifici attributi di rarità e peculiarità proprie, personalizzabili in tutto e per tutto nelle loro skin. Inoltre, Hot Wheels Unleashed contiene anche un editor di tracciati con cui sbizzarrirvi a creare le vostre piste, da condividere poi con gli altri giocatori. In particolare, Hot Wheels Unleashed: Challenge Accepted Edition, oltre al gioco base, comprende anche una Steelbook Hot Wheels e un Bone Shaker con una livrea esclusiva.

It Takes Two

It Takes Two consente a due giocatori di aiutarsi a vicenda per superare le numerose sfide proposte, fornendo anche un Pass amici tramite il quale sarà possibile condividere gratuitamente l’avventura pensata unicamente per il gioco in cooperativa.