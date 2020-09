Offerte del giorno Amazon: notebook, monitor e prodotti elettronici a prezzi scontati!

Anche oggi, martedì 15 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative al mondo dei notebook, monitor e prodotti elettronici, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Il pezzo forte è dato dalla Smart TV Samsung UE49LS03NAUXZT The Frame da 49″, dispositivo che è molto più di un quadro, molto più di una semplice Smart TV. Infatti, grazie a questo bellissimo pannello sarà possibile godersi le opere d’arte nei minimi dettagli grazie alla risoluzione 4K UltraHD HDR ed al sensore che adatta la luminosità dello schermo alle condizioni esterne di luce. Il supporto per appenderlo come un quadro ed i piedini, già contenuti all’interno della confezione, vi lasceranno la libertà di scegliere come inserirlo all’interno del vostro salotto. L’unico cavo di connessione ti permette di connettere il TV a tutti gli altri dispositivi senza cavi aggiuntivi. Solitamente la Smart TV Samsung UE49LS03NAUXZT The Frame da 49″ viene proposta a 799,99€, ma per oggi potrete portarvela a casa a soli 549€, risparmiando ben 250,99€.

Altro articolo piuttosto interessante in sconto è il monitor curvo Samsung C49HG90 è equipaggiato con un pannello VA ultra-wide in formato 32:9 da 49″ realizzato con la nuova tecnologia Metal Quantum Dot ed offre un tempo di risposta ultrarapido pari a 1 ms (MPRT) ed un rapporto di contrasto di 3000:1. Rispetto ai monitor tradizionali, la tecnologia Metal Quantum Dot di Samsung assicura colori più puri, luminosi e realistici, in particolare per quanto riguarda i rossi e i verdi. Questa tecnologia è sinonimo di colori più naturali, che durano più a lungo e che garantiscono una perfetta resa cromatica sia che voi stiate giocando al vostro gioco preferito, sia che stiate utilizzando il monitor per applicazioni professionali. Il monitor curvo Samsung C49HG90 solitamente viene venduto a 1.499, ma oggi potete comprarlo a soli 819,99€, risparmiando ben il 45%.

