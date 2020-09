Offerte del giorno Amazon: computer portatili ed accessori D-Link con sconti fino al 47%!

Anche oggi, martedì 29 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a computer portatili e accessori D-Link che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 G512LI-HN113T, animato dalla più recente CPU Intel Core i7 di decima generazione e GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 per offrire prestazioni di tutto rispetto, soprattutto in combinazione con lo splendido display da 15,6″ a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il monitor ha un tempo di risposta GtG di 3ms e riduce al minimo la sfocatura del movimento, offrendo una visuale più chiara e precisa per obiettivi in rapido movimento. L’ultraveloce Intel Wi-Fi 6 con Gig+ (802.11ax) consente di giocare in modo affidabile a velocità LAN ovunque siano disponibili connessioni compatibili. Gli altoparlanti laterali di ROG Strix G15 vi metteranno nel bel mezzo dell’azione. La tecnologia Smart Amp monitora l’uscita audio ed effettua regolazioni in tempo reale per mantenere gli altoparlanti entro i limiti termici e di escursione, evitando danni ai coni. Solitamente il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 G512LI-HN113T viene proposto a 1.299€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 1.199€, risparmiando 100€.

Passiamo al router wireless D-Link DIR-809, dispositivo che usa la tecnologia wireless per offrirvi alte velocità Wi-Fi fino a 433 Mbps sulla banda di frequenza da 5 GHz e 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz. La tecnologia Dual Band consente di naviga in Internet, chattare e giocare on-line sulla banda 2,4 GHz usando lo smartphone o il tablet mentre vengono riprodotti contenuti digitali in streaming, sulla banda 5 GHz tramite lettori streaming multimediali e tablet. È possibile anche usare il router dual band wireless AC750 per aumentare la copertura della tua rete Wi-Fi esistente. Solitamente il router wireless D-Link DIR-809 viene proposto a 49,99€, ma oggi potrete acquistarlo a soli 26,49€, con uno sconto del 47%.

