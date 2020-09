NVIDIA senza rivali sul mercato GPU, cresce il 2K: le statistiche dei giocatori su Steam

Steam, il più popolare catalogo per i giocatori PC, ha raccolto i dati sui suoi utenti grazie a un sondaggio tenutosi ad agosto, che ci ha fornito alcune informazioni molto interessanti. Dopo aver dato conferma del fatto che i giocatori abbiano deciso di non passare alle GPU RTX 2000, tenendo le generazioni precedenti in attesa di quelle future, infatti, possiamo anche farci un’idea delle altre fette del mercato – sia in fatto di schede grafiche che per quanto concerne processori e risoluzioni a cui si gioca.

NVIDIA vs AMD: il mercato delle GPU

Per quanto riguarda il mercato delle GPU, la suddivisione è decisamente impari: i giocatori su Steam possiedono nel 73,82% dei casi una scheda grafica di NVIDIA, mentre AMD si ferma al 16,25%. A seguire sono le GPU Intel con il 9,8%, mentre il restante 0,13% è genericamente etichettato sotto “altro”.

Vedremo se e come in futuro queste percentuali si bilanceranno un po’, con il mercato PC che ora come ora vede molto preponderante la fetta di NVIDIA su quella di AMD.

Il gaming in 4K… forse

Per quanto riguarda le CPU, apprendiamo che le più diffuse sono quelle a quattro core, che detengono il 46,76% del mercato, mentre i sei core sono in possesso del 25,28% dei giocatori. In questo caso è Intel a detenere la fetta maggiore, con il 75,05% del mercato, mentre AMD si ferma a 24,95%.

Per quanto concerne la RAM, i giocatori hanno generalmente 16 GB (nel 41,21% dei casi), a seguire la configurazione più diffusa è quella con 8 GB (31,74% dei giocatori).

Interessanti anche i dati che emergono relativamente ai monitor e alle risoluzioni di gioco. Mentre si parla e chiacchiera di 4K, infatti, la stragrande maggioranza degli utenti gioca in full HD a 1920 x 1080 (65,55%). Cresce il numero di chi gioca in 2K a 2560 x 1440 (6,59%, con un +0,14% di variazione rispetto alla rilevazione precedente), mentre il 4K per ora è una fetta ancora molto piccola: 2,24%, con una crescita di +0,01%.