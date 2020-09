Le RTX 2000 non hanno convinto i giocatori PC all’upgrade: lo dimostrano i dati di Steam

Quando, pochi giorni fa, abbiamo assistito alla presentazione delle nuove GPU NVIDIA RTX 3000, di cui il nostro Antonello Buzzi vi ha rivelato tutti i dettagli e le specifiche, abbiamo potuto osservare come NVIDIA si sia rivolta direttamente ai possessori delle GTX 1000, piuttosto che a quelli delle RTX 2000, per invitarli all’upgrade. Il motivo è presto detto: come rivela il sondaggio condotto sugli utenti di Steam, infatti, rivela che sono molti i giocatori che hanno deciso di tenersi una GTX 900 o GTX 1000, anziché fare l’upgrade all’attuale generazione, le RTX 2000.

Secondo i dati raccolti ad agosto dal catalogo di videogiochi in digital delivery più famoso del mondo, infatti, ben il 73% degli utenti Steam ha una GPU NVIDIA. Tra questi, la più popolare è sicuramente la GTX 1000, seguita a ruota dalla precedente serie GTX 900. Le schede di ultima generazione, in attesa della prossima? Detengono soltanto l’11% del pubblico totale di Steam. Questo ci dice, insomma, che il CEO Jensen Huang sapeva di rivolgersi soprattutto agli utenti delle vecchie GTX, quando presentava le RTX 3000, conscio del fatto che molti hanno deciso di tenersi le precedenti GPU, anziché passare alle RTX 2000.

Vedremo quale sarà invece la risposta del mercato all’arrivo imminente delle nuove GPU, che hanno visto la presentazione della RTX 3070, della RTX 3080 e dell’erede della Titan, la RTX 3090, che conterà su ben 24 GB di VRAM.