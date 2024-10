Zelda: Echoes of Wisdom vola: battuti in 4 giorni tutti gli altri giochi di settembre (in Giappone)

Sembra proprio che i fan giapponesi fossero parecchio in attesa di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, considerando le classifiche pubblicate dalla nota rivista Famitsu (thanks, GamesIndustry).

I numeri, infatti, suggeriscono che l'avventura con protagonista la principessa Zelda ha superato tutte le altre uscite di settembre, nonostante abbia avuto il suo lancio solo il 26 settembre. In pratica, in quattro giorni la principessa ha superato tutte le altre release del mese. Se volete acquistarlo, lo trovate su Amazon.

Di seguito, la classifica completa.

Classifica dei più venduti in Giappone a settembre

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) Gundam Breaker 4 (Switch) Umamuse: Pretty Darby - Party Dash (Switch) Gundam Breaker 4 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Visions of Mana (PS5) Nintendo Switch Sports (Switch) Astro Bot (PS5) Animal Crossing: New Horizons (Switch) Emio: The Smiling Man - Famicom Detective Club (Switch)

Interessante anche il successo avuto da Gundam Breaker 4, che è riuscito a scalare le classifiche sia con l'edizione Switch, che si è rivelata la preferita, sia con quella PS5, che si è accomodata in quarta piazza.

Ci sono anche dei sempreverdi dal mondo di Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe, ad esempio, continua a vendere e a entrare nella top 10, nonostante sia uscito nel 2017. E anche Animal Crossing: New Horizons, gioco amatissimo da tutti durante la quarantena nel 2020, continua a macinare vendite, entrando nella classifica settimanale registrata da Famitsu.

Insomma, nonostante Switch sia ormai al tramonto della sua generazione (avremo un annuncio della sua erede entro l'anno fiscale), il mercato giapponese continua a dimostrare di giorno in giorno che è una console estremamente popolare – il che aiuta a comprendere perché Nintendo non abbia avuto nessuna fretta di sostituirla.