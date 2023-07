Yoshitaka Amano farà un regalo a The Last of Us per il suo anniversario

Mentre Naughty Dog e Neil Druckmann stanno attivamente lavorando su vari progetti ancora non annunciati, recentemente abbiamo celebrato il decimo anniversario di The Last of Us.

Era il 14 giugno 2013 quando l'indimenticabile videogioco di Naughty Dog fu lanciato sul mercato, che oggi potete recuperare anche con il recente remake per PlayStation 5 che trovate su Amazon.

Ovviamente lo ha celebrato Naughty Dog stessa come è giusto che sia, ricordando il tempo trascorso da quando la nuova IP dello studio fece il suo esordio trionfale.

The Last of Us adesso è una IP a tutto tondo, tra serie TV e videogioco multiplayer in sviluppo. Tra cui altri progetti in arrivo, ai quali ha accennato di recente Neil Druckmann nella sua "parte" di celebrazione.

Ma la celebrazione per la prima avventura di Joel ed Ellie non è finita, e adesso tocca a Yoshitaka Amano.

Cosa c'entra il leggendario artista diventato celebre per le illustrazioni di Final Fantasy?

Come riporta Siliconera, Amano firmerà una speciale illustrazione per il 10° anniversario di The Last of Us.

Una campagna di Cook e Becker ha spinto per consentire ad Amano di realizzare l'illustrazione e, ovviamente, è stata finanziata completamente. L'obiettivo era finanziare completamente il progetto da $72.871 per creare stampe e poster. Il risultato finale è stato raggiunto al 164% raggiungendo $119.533.

Yoshitaka Amano realizzerà un pezzo originale di Joel ed Ellie. «Non vedo l'ora. Darò il massimo», ha dichiarato l'artista nel video dedicato al progetto.

Il lavoro dovrebbe essere pronto per metà settembre 2023 ed ovviamente potrete acquistarlo, ma non sarà facile.

L'opzione più economica per ottenerne uno è un poster premium. Sarà limitato a 2.000 stampe numerate a mano e costa $49 senza cornice. La più costosa è un'edizione deluxe firmata a mano, ma i 30 pezzi sono andati ovviamente soldout. La versione premium art print costerà $249 ed è limitata a 750 pezzi. La deluxe art print è limitata a 370 pezzi e costa $299. Gli ordini sono aperti fino al 5 settembre 2023 o fino ad esaurimento scorte.

Se volete avere un'idea di come sarà il suo lavoro, ecco Bloodborne secondo Yoshitaka Amano.

Abbiamo avuto anche modo di incontrare l'artista lo scorso anno: recuperate la nostra intervista.