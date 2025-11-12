La community dei modder continua a regalare esperienze inedite ai fan delle saghe più amate, e questa volta tocca a uno dei capitoli più iconici della serie Yakuza. Una nuova mod trasforma radicalmente l'esperienza di gioco di Yakuza 0 (qui la nostra recensione), introducendo una modalità cooperativa locale che permette di affrontare l'intera avventura criminale di Kamurocho e Sotenbori insieme a un amico. Si tratta di un'aggiunta che ridefinisce completamente il modo di vivere uno dei titoli più apprezzati della serie SEGA, ora disponibile in una veste totalmente rinnovata per chi desidera riscoprirlo su PC.

Il modder Jhrino ha rilasciato questa mod ambiziosa che introduce simultaneamente Kazuma Kiryu e Goro Majima nell'azione, permettendo a due giocatori di controllare i protagonisti del prequel della saga in locale. La peculiarità più interessante risiede nell'integrazione dei personaggi anche nelle cutscene di gameplay, dove entrambi i protagonisti appaiono fianco a fianco, creando situazioni visivamente inedite rispetto alla narrazione originale.

Dal punto di vista tecnico, la mod supporta pienamente la progressione individuale di ciascun personaggio. Il secondo giocatore può infatti gestire autonomamente l'albero delle abilità del proprio alter ego premendo la combinazione Shift + O nel menu di pausa, che permette di alternare tra le skill di Kiryu e quelle di Majima. Questo sistema garantisce una personalizzazione completa dell'esperienza cooperativa, evitando squilibri nella difficoltà o nella progressione.

Prodotto in caricamento

Per quanto riguarda la compatibilità, la mod funziona attualmente con le versioni Steam e GOG di Yakuza 0, mentre rimane incerta la situazione per la build disponibile sul Microsoft Store. L'installazione richiede necessariamente lo Shin Ryu Mod Manager nella sua versione più aggiornata, scaricabile direttamente da NexusMods insieme al mod stesso. Gli sviluppatori raccomandano l'utilizzo di controller XInput compatibili (come quelli Xbox o generici gamepad) con Steam Input attivato, mentre per i controller DualShock e DualSense di PlayStation non sono stati condotti test approfonditi.

Sebbene la mod sia stato concepita principalmente per il co-op locale, esiste una soluzione alternativa per chi desidera giocare online con amici distanti. Attraverso servizi di streaming remoto come Parsec o RemotePlayWhatever, è teoricamente possibile condividere l'esperienza cooperativa anche a distanza, sfruttando la tecnologia di remote play per aggirare i limiti della modalità locale.