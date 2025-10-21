Un team di appassionati ha realizzato qualcosa che molti fan sognavano da tempo: trasformare completamente The Simpsons: Hit and Run in un'avventura ambientata nell'universo di Futurama. Questa mod gratuita non si limita a cambiare qualche texture o personaggio, ma ricostruisce l'intera esperienza di gioco con nuove missioni, dialoghi e ambientazioni ispirate alla celebre serie animata creata da Matt Groening.

The Simpsons: Hit and Run era apparso originariamente su PlayStation 2, una console che ha ospitato numerosi giochi tratti da licenze televisive e cinematografiche di successo. Tuttavia, questo titolo si era distinto dalla massa grazie a una formula vincente: prendeva le meccaniche open-world di Grand Theft Auto e le calava nel colorato mondo di Springfield, permettendo ai giocatori di esplorare la città dei Simpson con una fedeltà sorprendente alla serie animata. Pochi adattamenti videoludici di proprietà animate hanno saputo catturare così bene lo spirito dell'opera originale, e il gioco mantiene ancora oggi un fascino notevole.

Il team che si cela dietro questa ambiziosa mod si fa chiamare Slurm Team, un chiaro riferimento alla bevanda preferita dai personaggi di Futurama. Da diversi anni il gruppo lavora a questo progetto con l'obiettivo di creare un'esperienza che unisca la solidità ludica di Hit and Run con l'atmosfera unica della serie ambientata nell'anno 3000. I giocatori possono controllare Fry, il protagonista di Futurama, con diverse skin alternative disponibili, e interagire con altri personaggi iconici dello show come Bender, Leela e il Professor Farnsworth.

Futurama, per chi non lo conoscesse, è un'altra creazione del team creativo responsabile dei Simpson. La serie è ambientata in un futuro dove alieni e robot convivono con gli esseri umani in un mondo che, nonostante la tecnologia avanzata, mantiene le stesse dinamiche sociali e problematiche della vita contemporanea. Già all'epoca della PS2 era stato pubblicato un gioco dedicato a Futurama, ma gli sviluppatori di Slurm Team hanno ritenuto che l'IP si sarebbe sposata perfettamente con la struttura di The Simpsons: Hit and Run.

La demo gratuita attualmente disponibile offre già contenuti sostanziosi: diverse missioni narrative, gare, veicoli personalizzati, skin aggiuntive e una mappa completamente ridisegnata. Al momento i dialoghi sono generati tramite intelligenza artificiale, ma il team ha promesso che la versione completa della mod includerà doppiaggi registrati da veri attori. Si tratta di un risultato notevole considerando che parliamo di un progetto amatoriale sviluppato senza scopo di lucro.

La situazione dei videogiochi legati ai Simpson rimane però piuttosto stagnante sul fronte ufficiale. Dal 2007, anno in cui è uscito The Simpsons Game come tie-in del primo film cinematografico, non si è più visto un titolo tripla A dedicato alla famiglia gialla sulle console moderne. Molti fan sperano da anni in un remake di Hit and Run che possa portare il gioco su piattaforme contemporanee con grafica aggiornata e magari contenuti espansi, ma la decisione spetterebbe a Disney, attuale proprietaria dei diritti, e le probabilità sembrano piuttosto scarse.

Per utilizzare questa mod è necessario possedere la versione PC completa di The Simpsons: Hit and Run, un requisito che potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni giocatori. Tuttavia, per chi ha accesso al gioco originale, questa trasformazione in chiave Futurama rappresenta un'opportunità unica di rivivere un classico con una veste completamente nuova. Il progetto difficilmente placherà le richieste di un sequel o remake ufficiale, ma costituisce comunque un regalo prezioso per i fan di entrambe le serie animate e testimonia quanto la community continui a prendersi cura di questo titolo, mantenendolo vivo e rilevante dopo oltre due decenni dalla sua uscita originale.