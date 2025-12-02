La community di modder continua a regalare nuova vita ai soulslike più apprezzati degli ultimi anni. Lies of P, l'action RPG ispirato alla fiaba di Pinocchio sviluppato da Neowiz, ha appena ricevuto una mod che introduce il supporto cooperativo, una feature assente nel gioco originale ma fortemente richiesta dai giocatori.

Si tratta di un'aggiunta che potrebbe cambiare radicalmente l'esperienza di gioco, trasformando l'avventura solitaria del burattino meccanico in un'esperienza condivisa, sulla falsariga di quanto già implementato nativamente in titoli FromSoftware come Elden Ring.

La mod, attualmente disponibile per il download, permette di affrontare la maggior parte dei boss del gioco in modalità cooperativa. Il team di sviluppo ha implementato un sistema che consente ai giocatori di combattere insieme contro gli avversari più temibili di Lies of P, anche se non è ancora possibile completare l'intera campagna in co-op.

La funzionalità è limitata a specifici scontri, ma rappresenta già un punto di partenza solido per chi desidera condividere le sfide più impegnative con un compagno d'armi.

I modder hanno però confermato che è già in lavorazione una versione completa che permetterà di attraversare l'intero gioco cooperativamente. Al momento non è stata fornita una data di rilascio per questa implementazione estesa, ma il team ha assicurato che il progetto è attivamente in sviluppo.

Questa versione full-game rappresenterebbe un'evoluzione significativa, trasformando completamente l'approccio al titolo e offrendo una ragione in più per tornare a esplorare la città di Krat.

Dal punto di vista tecnico, la mod presenta già diverse funzionalità pensate per garantire un'esperienza cooperativa fluida. Se uno dei giocatori cade in battaglia, viene automaticamente trasformato in spettatore e può seguire l'azione del compagno fino alla conclusione dello scontro o al raggiungimento di un punto di salvataggio.

Quando qualcuno utilizza uno Stargazer (l'equivalente dei falò di Dark Souls nel gioco), tutti i giocatori morti vengono automaticamente resuscitati, mantenendo così il gruppo sempre unito.

Un aspetto particolarmente interessante è l'integrazione con i salvataggi esistenti. La mod utilizza un Loader proprietario capace di leggere qualsiasi file di salvataggio, importando armi, livello, statistiche e build direttamente nella modalità Boss Fight.

Questo significa che i giocatori possono affrontare i boss cooperativamente utilizzando i loro personaggi già sviluppati, senza dover ricominciare da zero o creare build apposite.