La community dei modder torna a far parlare di sé con un progetto ambizioso che porta uno dei capitoli più amati della saga The Elder Scrolls nell'era moderna.

Greg Coulthard ha rilasciato una nuova versione del suo remaster fan-made di The Elder Scrolls III: Morrowind sviluppato in Unreal Engine 5.6, un'iniziativa che dimostra ancora una volta come la passione dei fan possa dare nuova vita a classici intramontabili.

Il progetto, completamente gratuito e scaricabile fin da subito, rappresenta un esperimento tecnico affascinante che mostra le potenzialità del motore grafico di Epic Games applicato a una mappa iconica del 2002.

L'obiettivo di Coulthard non era quello di creare un remaster grafico completo, ma piuttosto verificare la fattibilità di un port dell'intera mappa di Morrowind su UE5, mantenendo gli asset originali del gioco.

Nonostante questo approccio conservativo, il risultato finale offre comunque una ventata di freschezza grazie all'implementazione di tecnologie moderne come Nanite per la geometria e Lumen per l'illuminazione dinamica.

Il progetto include inoltre alcune texture pack in alta definizione che migliorano sensibilmente la resa visiva rispetto a un semplice port diretto degli asset di Bethesda.

I test di performance condotti su un sistema di fascia altissima – equipaggiato con AMD Ryzen 9 7950X3D, 32GB di RAM DDR5 a 6000MHz e una NVIDIA RTX 5090 – hanno evidenziato risultati interessanti per chi dispone di hardware moderno.

A 1440p con impostazioni Ultra, il remaster mantiene un minimo di 90 FPS con una media di 110 FPS, mentre in 4K nativo le prestazioni scendono a un minimo di 51 FPS e una media di 70 FPS. Abbassando le impostazioni da Ultra a Epic, è possibile superare stabilmente i 90 FPS anche alla risoluzione massima.

Sul fronte delle tecnologie di upscaling, purtroppo il progetto presenta alcune limitazioni significative: non supporta né NVIDIA DLSS 4 né AMD FSR 3.0, due soluzioni che avrebbero potuto migliorare ulteriormente le performance sui sistemi meno potenti.

Si segnalano inoltre problemi con la modalità finestra senza bordi, che richiede di passare alla modalità fullscreen per ottenere risoluzioni corrette.

Un aspetto positivo è l'assenza totale di stuttering durante l'esplorazione, anche nei rapidi spostamenti in volo, grazie proprio all'implementazione di Nanite che elimina i problemi di pop-in tipici dei motori più datati.

È fondamentale chiarire che questo progetto non è un gioco completo: si tratta essenzialmente di una tech demo esplorativa che permette di vagare liberamente per la mappa di Morrowind senza quest, NPC o meccaniche di gameplay.

L'esperienza si configura quindi come un tour virtuale dell'isola di Vvardenfell ricostruita con tecnologie moderne, un'occasione per i nostalgici di rivisitare luoghi iconici come Balmora, Vivec City o Red Mountain con una veste grafica aggiornata, seppur non rivoluzionaria.

Per scaricare il remaster è necessario accedere al server Discord di Greg Coulthard, dove i link per il download tramite MEGA e Google Drive sono disponibili nella barra superiore.

La scelta di centralizzare la distribuzione attraverso Discord riflette una tendenza sempre più comune nella scena modding, dove i creator cercano di costruire community attive attorno ai loro progetti prima di condividere il lavoro finale.