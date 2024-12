Xbox, un «grande gioco» sarebbe stato rinviato al 2026

Mentre ci avviciniamo al 2025, Microsoft e Xbox continuano a pianificare il calendario delle uscite per il prossimo anno, ma sembra che alcune modifiche siano ancora in corso.

Secondo Jeff Grubb, noto giornalista e host di Giant Bomb, uno dei principali giochi di Microsoft previsto per il 2025 è stato appena rimandato al 2026.

Grubb ha discusso della questione durante una recente livestream dedicata ai The Game Awards 2024 (via Pure Xbox), affermando:

«Xbox aveva un grande gioco che sarebbe dovuto uscire nel 2025, ma è stato appena rimandato,» ha spiegato il ben noto e quasi sempre autorevole giornalista.

Come risultato di questa modifica, The Outer Worlds 2 — recentemente riapparso proprio ai TGA 2024 — è stato spostato nel 2025 per coprire il vuoto lasciato da questo misterioso titolo.

Grubb ha ipotizzato che il gioco posticipato potrebbe essere Perfect Dark, ma è bene ricordare che Microsoft non ha ancora confermato alcuna finestra di lancio ufficiale per il titolo.

Tuttavia, il mistero rimane, poiché il "grande gioco" in questione potrebbe essere anche uno tra questi:

Fable

Gears of War: E-Day

DOOM: The Dark Ages

South of Midnight

Quest'ultimo sembra in ogni caso il meno probabile, dato il recente focus mediatico sul gioco.

Con The Outer Worlds 2 (il primo capitolo lo trovate su Amazon) ora saldamente posizionato per il 2025, l’attenzione si sposta su come Xbox intenderà bilanciare il resto delle sue uscite.

Questo spostamento di date, pur essendo ancora un rumor non ufficiale, indica che Microsoft sta lavorando per ottimizzare il suo calendario e forse prepararsi a un'uscita strategicamente più forte nel 2026.

Per ora, non ci resta che attendere ulteriori annunci ufficiali per scoprire come si evolverà il panorama delle esclusive Xbox nei prossimi anni.

Restando in tema, secondo Jez Corden di Windows Central l’era delle esclusive Xbox potrebbe essere ormai finita: ecco le parole del noto insider.