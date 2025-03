Xbox Store, sconti fino al 95% di metà marzo: ecco i migliori

Anche questa settimana sono disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store, con sconti decisamente interessanti e che possono arrivare fino al 95%.

Nell'ultimo refresh settimanale troviamo meno giochi in sconto rispetto al solito: non sono state infatti svelate delle vere e proprie svendite speciali, dato che sono ancora disponibili quelle dedicate ai grandi publisher della scorsa settimana.

Tuttavia, sono stati aggiunti diversi prodotti che resteranno in offerta solo per pochi giorni: la maggior parte di questi fa parte delle promozioni riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (che trovate su Amazon), dunque potrebbero non essere accessibili a tutti i giocatori.

Fatta questa importante premessa, vi lasciamo alla nostra selezione con le migliori offerte settimanali di Xbox Store da non lasciarvi scappare:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Atomic Heart: Gold Edition a 34,99€ - Sconto del 65%

a 34,99€ - Sconto del 65% Call of Duty Black Ops 6: Cross-Gen a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Dragon Ball FighterZ: FighterZ Edition a 24,99€ - Sconto del 75%

a 24,99€ - Sconto del 75% Dragon Ball Z Kakarot: Deluxe Edition a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Final Fantasy XV Royal Edition a 13,99€ - Sconto del 60%

a 13,99€ - Sconto del 60% Hogwarts Legacy a 22,49€ - Sconto del 70%

a 22,49€ - Sconto del 70% Innerspace a 0,99€ - Sconto del 95%

a 0,99€ - Sconto del 95% Kingdom Hearts III a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% LEGO Star Wars: Skywalker Saga Galactic a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Life is Strange: Double Exposure Deluxe a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% NieR Automata: Become as Gods Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Octopath Traveler a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% One Piece World Seeker: Deluxe Edition a 9,99€ - Sconto del 90%

a 9,99€ - Sconto del 90% Sleeping Dogs: Definitive Edition a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 12,49€ - Sconto del 75%

Questo è ovviamente solo un assaggio dei giochi attualmente in sconto: potete consultare tutte le offerte disponibili su Xbox Store al seguente indirizzo.

Come vi anticipavamo in apertura, nell'elenco completo sono incluse anche le promozioni dedicate ai grandi publisher: se avete dunque ancora fame di sconti, vi ricordiamo che abbiamo riepilogato per voi le migliori offerte.