Xbox Store, sconti fino al 90% sui grandi publisher: ecco i migliori

Sono arrivate anche questa settimana le puntualissime nuove offerte di Xbox Store: questa volta il negozio per le console di casa Microsoft ha voluto mettere in evidenza i videogiochi più interessanti per alcuni dei publisher più apprezzati.

Da questo momento potrete infatti scoprire le offerte "Publisher Spotlight", con promozioni fino al 90% su alcuni dei migliori titoli pubblicati da Bethesda, GameMill, Nacon, Rockstar e SEGA.

Inoltre, come ulteriore promozione aggiuntiva, segnaliamo che sono attive anche le offerte dedicate ai migliori videogiochi pubblicati da Ubisoft, che possono raggiungere anche l'85%.

Come sempre potreste trovare giochi già inclusi nell'abbonamento Xbox Game Pass (che trovate su Amazon), motivo per il quale vi consigliamo di controllare accuratamente i prodotti in selezione: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo segnalato anche oggi quelli che riteniamo essere le migliori offerte di Xbox Store.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed Mirage a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Assassin's Creed Mythology Pack a 37,99€ - Sconto dell'80%

a 37,99€ - Sconto dell'80% Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Edition a 42,89€ - Sconto del 67%

a 42,89€ - Sconto del 67% Bully: Scholarship Edition a 8,99€ - Sconto del 40%

a 8,99€ - Sconto del 40% Cartoon Network: Battle Crashers a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Child of Light a 4,49€ - Sconto del 70%

a 4,49€ - Sconto del 70% Far Cry Anthology Bundle a 44,99€ - Sconto del 75%

a 44,99€ - Sconto del 75% Grand Theft Auto: The Trilogy a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe a 42,49€ - Sconto del 50%

a 42,49€ - Sconto del 50% Metaphor: ReFantazio a 52,49€ - Sconto del 25%

a 52,49€ - Sconto del 25% Persona 5 Royal a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% Prince of Persia: The Lost Crown Complete a 24,99€ - Sconto del 50%

a 24,99€ - Sconto del 50% Rayman Legends a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Red Dead Redemption 1+2 Bundle a 39,78€ - Sconto del 60%

a 39,78€ - Sconto del 60% RoboCop Rogue City: Alex Murphy Edition a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Shenmue I & II a 5,24€ - Sconto dell'85%

a 5,24€ - Sconto dell'85% Shin Megami Tensei V: Vengeance Deluxe a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Sonic X Shadow Generations a 37,49€ - Sconto del 25%

a 37,49€ - Sconto del 25% Soul Hackers 2 a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% South Park: Scontri Di-Retti Gold Edition a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Star Wars Outlaws Ultimate Edition a 69,99€ - Sconto del 50%

a 69,99€ - Sconto del 50% The Crew Motorfest Deluxe Edition a 26,99€ - Sconto del 70%

a 26,99€ - Sconto del 70% The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road a 20,99€ - Sconto del 70%

a 20,99€ - Sconto del 70% TMNT Arcade: Wrath of the Mutants a 13,49€ - Sconto del 55%

a 13,49€ - Sconto del 55% Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist a 5,99€ - Sconto del 70%

a 5,99€ - Sconto del 70% Unicorn Overlord Edizione Monarch a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% UNO Ultimate Edition a 16,49€ - Sconto del 45%

a 16,49€ - Sconto del 45% Watch Dogs: Legion Deluxe Edition a 11,99€ - Sconto dell'85%

Le offerte dedicate ai videogiochi Ubisoft termineranno il 20 marzo: potete consultare tutte nel dettaglio al seguente indirizzo.

Per quanto riguarda invece le promozioni su tutti gli altri editori e che fanno parte della linea "Publisher Spotlight" avrete qualche giorno di tempo in più: termineranno il 24 marzo e potrete visualizzarle alla seguente pagina.