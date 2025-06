Anche questo martedì sono tornate come sempre le nuove offerte di Xbox Store, che questa settimana sono decisamente più interessanti del solito.

Sul negozio digitale per le console Microsoft fanno infatti il loro esordio i "Deals Unlocked": nuove offerte fino al 90% su tantissimi giochi in catalogo, che includono anche release particolarmente recenti come Oblivion Remastered.

Naturalmente troverete anche diverse produzioni incluse su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma l'abbonamento non è assolutamente necessario per accedere a questa promozione: di seguito troverete alcuni dei migliori giochi disponibili, appositamente selezionati da noi.

Deals Unlocked su Xbox Store: le migliori offerte

Alan Wake 2 Deluxe Edition a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Armored Core VI Fires of Rubicon a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition a 24,99€ - Sconto del 75%

a 24,99€ - Sconto del 75% Avowed a 59,99€ - Sconto del 25%

a 59,99€ - Sconto del 25% Batman: Return to Arkham a 4,99€ - Sconto del 90%

a 4,99€ - Sconto del 90% Battlefield 2042 XONE + XSX a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Borderlands 3 a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Call of Duty: Black Ops 6 Cross-gen a 43,99€ - Sconto del 45%

a 43,99€ - Sconto del 45% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Crusader Kings III a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Cult of the Lamb a 12,49€ - Sconto del 50%

a 12,49€ - Sconto del 50% Dead Space a 19,99€ - Sconto del 75%

a 19,99€ - Sconto del 75% Death Stranding Director's Cut a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Dragon Ball Xenoverse 2: Deluxe Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Dragon's Dogma 2 a 29,99€ - Sconto del 60%

a 29,99€ - Sconto del 60% EA Sports FC 25 a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Fallout 4: GOTY Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% It Takes Two a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Kingdom Come Deliverance II: Gold Edition a 67,49€ - Sconto del 25%

a 67,49€ - Sconto del 25% Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe a 56,24€ - Sconto del 25%

a 56,24€ - Sconto del 25% Mortal Kombat 1: Definitive Edition a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Resident Evil Village Gold Edition a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Sid Meier's Civilization VII a 59,49€ - Sconto del 15%

a 59,49€ - Sconto del 15% South of Midnight a 35,99€ - Sconto del 20%

a 35,99€ - Sconto del 20% Sunderfolk a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a 43,99€ - Sconto del 20%

a 43,99€ - Sconto del 20% Warhammer 40,000: Space Marine 2 Ultra a 65,99€ - Sconto del 40%

a 65,99€ - Sconto del 40% WWE 2K25 a 52,49€ - Sconto del 30%

La nostra è da considerarsi più che mai come una semplice selezione parziale: questa promozione include tantissimi giochi in offerta ed è praticamente impossibile riuscire ad elencarveli tutti.

Per questo motivo vi invito a consultare la lista completa al seguente indirizzo, segnalandovi che i Deals Unlocked termineranno il 23 giugno 2025.