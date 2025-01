Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% di metà gennaio: ecco i migliori

Con la fine degli sconti "Ultima Chance", è arrivato il momento di dare il benvenuto a una nuova serie di offerte settimanali su Xbox Store, con tante nuove produzioni imperdibili a piccoli prezzi e fino al 90%.

Le nuove offerte includono tante nuove svendite, tra un'apposita selezione settimanale, il lancio delle promozioni "Publisher Spotlight" e il ritorno delle vecchie Promozioni Gold, oggi semplicemente offerte dedicate in esclusiva per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Dato che alcune di queste promozioni non sono dunque disponibili senza un abbonamento, vi invitiamo a controllare accuratamente tutti i dettagli dei titoli che più vi interessano: per aiutarvi, abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori offerte di Xbox Store.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

A Plague Tale: Requiem a 20,99€ - Sconto del 65%

a 20,99€ - Sconto del 65% Atomic Heart a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Batman: Arkham Knight a 5,24€ - Sconto dell'85%

a 5,24€ - Sconto dell'85% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Borderlands 3 a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Bulletstorm: Full Clip Edition a 3,69€ - Sconto del 90%

a 3,69€ - Sconto del 90% Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour a 1,99€ - Sconto del 90%

a 1,99€ - Sconto del 90% EA Sports College Football 25 a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% EA Sports FC 25 (XONE + XSX|S) a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Far Cry 6 GOTY Edition a 35,99€ - Sconto del 70%

a 35,99€ - Sconto del 70% Grand Theft Auto V (XONE + XSX|S) a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Hogwarts Legacy + Harry Potter Campioni di Quidditch a 29,99€ - Sconto del 70%

a 29,99€ - Sconto del 70% Katana Zero a 8,99€ - Sconto del 40%

a 8,99€ - Sconto del 40% Mafia: Trilogy a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Marvel's Guardians of the Galaxy a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Marvel's Midnight Suns Legendary XSX|S a 19,99€ - Sconto dell'80%

a 19,99€ - Sconto dell'80% Midnight Club: Los Angeles Complete a 8,99€ - Sconto del 40%

a 8,99€ - Sconto del 40% Prince of Persia: The Lost Crown a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ - Sconto del 70%

a 29,99€ - Sconto del 70% The Messenger a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold a 74,99€ - Sconto del 25%

Come sempre questa è solo la nostra selezione parziale con le migliori offerte di Xbox Store: se volte scoprire tutti i giochi in offerta, vi invitiamo a consultare l'elenco completo al seguente indirizzo.