Xbox Series X|S sono già storia: «A tutta velocità con la prossima generazione»

È un momento decisamente particolare per Xbox che sta cambiando molte delle sue strategie e, a quanto pare, lavorando in maniera molto attenta già alla prossima generazione di console.

Certo fa strano leggere una dichiarazione del genere se pensiamo a come gli sviluppatori percepiscono la console di attuale generazione, discutendo addirittura della possibilità di abbandonarla del tutto già ora.

Con le console attualmente in commercio, tanto che trovate facilmente Xbox Series X su Amazon, una nota interna di Sarah Bond ha spiegato alcuni dettagli riguardo le operazioni future della divisione gaming di Microsoft.

Come riporta Windows Central, il business di Xbox sta affrontando delle ovvie trasformazioni, tra iniziative di vario tipo, che comprendono anche l'aumento di ritmo per i lavori sulla prossima generazione:

«Sono passati quasi sei mesi da quando ci siamo riuniti come organizzazione. I nostri risultati collettivi in questo lasso di tempo sono straordinari. Tutti dovrebbero sentirsi incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto ed entusiasti delle opportunità future. [..] Stiamo procedendo a tutta velocità con il nostro hardware di prossima generazione, concentrandoci sul realizzare il più grande salto tecnologico mai realizzato in una generazione.»

Questa volontà va di pari passo con la volontà di mantenere ancora un grande supporto alla retrocompatibilità, così come la creazione di un team dedicato espressamente alla preservazione videoludica, un tema che diventa centrale per Xbox.

È per altro una nuova conferma del fatto che Xbox non smetterà di produrre console, almeno per un'altra generazione, e che un hardware sarà ancora tra le possibilità fornite dall'azienda. Ma prima di questa nuova generazione ci potrebbe essere anche l'inevitabile aggiornamento di metà generazione, con una probabile Series X completamente digitale e un'inedita colorazione bianca.

A questo punto l'estate dei videogiochi, con l'Xbox Showcase già confermato, potrebbe essere anche l'occasione per saperne di più, sia per i giochi che per le idee relative alla nuova console.