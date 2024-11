Xbox Series X|S, l'aggiornamento di novembre 2024 è disponibile: ecco le novità

Microsoft ha annunciato di aver iniziato a rilasciare nelle scorse ore l'aggiornamento di novembre 2024 per le console Xbox Series X|S e per le applicazioni ufficiali su PC, con diverse piccole migliorie in vista.

Come segnalato dal blog ufficiale Xbox Wire, le novità di novembre miglioreranno le funzionalità dell'ecosistema Xbox, a partire con il ritorno delle richieste di amicizia.

Il ritorno di questa feature era già stato anticipato qualche mese fa ed è stato rilasciato gradualmente per gli Xbox Insider, ma adesso è disponibile ufficialmente per tutti gli utenti: la casa di Redmond ha deciso di abbandonare il bizzarro sistema di follower e permettere agli utenti di mandare richieste d'amicizia, proprio come già accadeva su Xbox 360.

Resterà naturalmente la possibilità di lasciare un follow come modo di seguire gli aggiornamenti di un utente, ma che da adesso in poi sarà una funzione totalmente separata dalle amicizie.

Xbox annuncia anche di aver aggiornato la ricerca interna per rendere più facile trovare nuovi giochi, sia sullo store che su Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon): grazie alle funzionalità IA sarà possibile anche dare indicazioni sul tipo di gioco che state cercando, lasciando che la console pensi a tutto il resto e vi dia i suggerimenti più indicati.

Sono state anche introdotte diverse funzionalità per calibratura e rimappatura di controller Xbox Elite Series 2 e Adaptive Controller: se disponete di un controller "classico", potrete comunque accedere alla calibratura dei trigger.

Altre novità sparse riguardano una migliore personalizzazione dell'immagine profilo, che adesso potrà essere creata da console tramite screenshot o dall'artwork degli obiettivi, ma anche una interfaccia Home migliorata per le applicazioni su PC.

L'aggiornamento di novembre 2024 è già disponibile da adesso per il download, ma se le vostre console sono collegate a internet potrebbe essersi già scaricato in via automatica.