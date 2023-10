Xbox Series S Gilded Hunter con FC 24 a meno di 300€! Vero affare!

In un mondo in cui la tecnologia e il gaming si evolvono rapidamente, avere tra le mani la console giusta al prezzo giusto è fondamentale. E quando si parla di offerte imperdibili, Amazon sa come colpire al cuore degli appassionati. Presentiamo il bundle Xbox Series S – Gilded Hunter con EA Sports FC 24, un affare che combina potenza, stile ed esclusività. Proposto ora , con uno sul prezzo originale di 348,99€, rappresenta una proposta irrinunciabile.

Per maggiori informazioni sul titolo, vi consigliamo inoltre di leggere la nostra recensione completa di EA Sports FC 24, che trovate al seguente indirizzo.

Bundle Xbox Series S Gilded Hunter con EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Bundle Xbox Series S – Gilded Hunter rappresenta una delle offerte più allettanti per gli appassionati di gaming. Questo speciale bundle non solo offre la Xbox Series S, ma si distingue anche per la sua peculiare proposta all-digital. Significa che potrete dire addio ai dischi fisici e immergervi completamente nel mondo digitale, sfruttando al meglio velocità e prestazioni di ultima generazione.

Ma ciò che rende questo bundle particolarmente attraente sono i contenuti addizionali che porta con sé. Gli appassionati di Fortnite, Rocket League e Fall Guys saranno entusiasti di scoprire il pacchetto Gilded Hunter, che offre una serie di contenuti esclusivi come costumi, armi, auto, potenziamenti, emote e crediti di gioco. Una vera delizia per chi ama personalizzare la propria esperienza di gioco.

Ma il fiore all'occhiello del bundle è sicuramente EA SPORTS FC 24, la nuova incarnazione del gioco di calcio più amato al mondo. Con oltre 19.000 giocatori con licenza, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, rappresenta l'esperienza calcistica più autentica mai creata. L'introduzione di tecnologie come HyperMotionV, gli stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite completamente rivisto garantiscono un realismo mai visto prima.

Il bundle Xbox Series S – Gilded Hunter con EA Sports FC 24 è perfetto sia per i veterani del gaming che per chi si avvicina per la prima volta al mondo Xbox. E considerando l'offerta speciale su Amazon, non c'è mai stato un momento migliore per entrarvi a far parte.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

» «