Il calendario degli eventi Microsoft dedicati ai videogiochi si preannuncia particolarmente ricco nelle prossime settimane, con la casa di Redmond che starebbe pianificando non uno, ma ben due showcase prima della fine dell'anno. Secondo quanto rivelato da fonti vicine all'azienda, dopo l'appuntamento già confermato con l'ID@Xbox previsto per martedì 28 ottobre, i giocatori potrebbero assistere a un ulteriore evento di presentazione già nel corso di novembre. Si tratterebbe di un'iniziativa diversa rispetto alla consueta formula, con caratteristiche ben precise che la distinguerebbero dagli altri appuntamenti del calendario Xbox.

La notizia arriva direttamente da Jez Corden di Windows Central, giornalista specializzato nell'ecosistema Microsoft che vanta ottime fonti all'interno della divisione gaming dell'azienda. Secondo quanto riportato, l'Xbox Partner Preview di novembre sarebbe stato finalizzato solo di recente dal quartier generale della divisione videoludica, e rappresenterebbe un'occasione per mettere in mostra titoli di natura completamente diversa rispetto a quelli che vedremo questa settimana.

La differenza sostanziale tra i due eventi riguarderebbe infatti la tipologia di giochi presentati. Mentre lo showcase di fine ottobre si concentrerà principalmente su produzioni indipendenti di piccole dimensioni, l'appuntamento di novembre dovrebbe essere dedicato ai titoli third-party provenienti dai partner commerciali di Microsoft, spaziando tra produzioni di varie dimensioni e ambizioni. Non solo piccoli team indie, quindi, ma anche software house di medie e grandi dimensioni che hanno stretto accordi con la piattaforma Xbox.

Un elemento particolarmente interessante riguarda la tecnologia che dovrebbe fare da fil rouge all'intera presentazione. Secondo Corden, praticamente tutti i giochi mostrati durante l'Xbox Partner Preview saranno compatibili con Xbox Play Anywhere, il sistema che permette ai giocatori di acquistare un titolo una sola volta e giocarlo sia su console Xbox che su PC Windows, con progressi e salvataggi sincronizzati tra le diverse piattaforme. Questa caratteristica suggerisce un impegno particolare da parte di Microsoft nel promuovere l'ecosistema integrato tra le proprie piattaforme.

Per chi segue le dinamiche degli eventi Microsoft, questo calendario serrato non rappresenta una novità assoluta. La strategia della casa di Redmond negli ultimi anni è stata quella di frammentare gli annunci in showcase tematici più concentrati, piuttosto che organizzare grandi eventi onnicomprensivi. Questo approccio permette di dare maggiore visibilità ai singoli titoli e di mantenere alta l'attenzione della community nel corso dell'anno.

Il ritmo delle presentazioni non dovrebbe rallentare nemmeno all'inizio del 2026. Sempre secondo le informazioni disponibili, Microsoft starebbe infatti preparando anche un Developer Direct per il mese di gennaio, seguendo la tradizione degli ultimi anni che vede questo formato dedicato agli approfondimenti tecnici sui giochi in arrivo nei mesi successivi. Si prospetta quindi un periodo particolarmente intenso per gli appassionati della piattaforma Xbox, con almeno tre eventi concentrati in un arco temporale di circa tre mesi.

Al momento Microsoft non ha rilasciato conferme ufficiali riguardo l'evento di novembre, limitandosi ad annunciare pubblicamente solo lo showcase ID@Xbox di questa settimana. Tuttavia, l'affidabilità della fonte e il track record di Jez Corden nel riportare anticipazioni corrette su eventi Microsoft rendono questa indiscrezione particolarmente credibile. Gli appassionati dovranno comunque attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa riserverà l'appuntamento di ottobre, prima di rivolgere lo sguardo verso le novità previste per il mese successivo.