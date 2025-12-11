Il futuro del gaming su console e PC si sta delineando attraverso una collaborazione sempre più stretta tra Microsoft e AMD, con ripercussioni significative sia per l'ecosistema Xbox che per i giocatori PC.

L'annuncio della partnership per lo sviluppo congiunto di tecnologie avanzate come il Ray Regeneration rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Microsoft per la prossima generazione di hardware, confermando AMD come partner tecnologico privilegiato per le future console Xbox.

Questa sinergia non si limita solo all'hardware, ma abbraccia anche il software, con tecnologie che promettono di migliorare sensibilmente le prestazioni del ray tracing senza compromettere la qualità visiva.

Matt Booty, presidente dei contenuti e degli studi di gioco presso Microsoft Gaming, ha confermato il coinvolgimento diretto dell'azienda nello sviluppo di FSR Ray Regeneration, una tecnologia che fa parte del più ampio pacchetto FSR Redstone di AMD.

Si tratta di una suite di soluzioni basate sul machine learning pensate per incrementare frame rate e performance del ray tracing su PC, rappresentando un'evoluzione significativa rispetto alle precedenti implementazioni di AMD FidelityFX Super Resolution.

Call of Duty: Black Ops 7 si è aggiudicato il primato di primo titolo a implementare il Ray Regeneration, diventando di fatto il banco di prova per questa nuova tecnologia. Il gioco supporta inoltre l'FSR Frame Generation per chi utilizza le schede grafiche della serie AMD 9000, offrendo un boost prestazionale concreto ai possessori di hardware Radeon di ultima generazione.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con AMD per co-sviluppare FSR Ray Regeneration e ottenere un miglioramento sostanziale nel ray tracing in tempo reale", ha dichiarato Booty in un video pubblicato mercoledì.

La partnership tra AMD e Microsoft non è una novità assoluta, considerando che entrambe le console dell'attuale generazione, Xbox Series X e Series S, utilizzano già architetture AMD custom. Tuttavia, l'accordo pluriennale annunciato all'inizio del 2025 da Sarah Bond, presidente di Xbox, formalizza e amplia questa collaborazione in vista delle future piattaforme hardware.

Bond ha confermato che il nuovo hardware Xbox manterrà la retrocompatibilità con l'intera libreria di giochi attualmente disponibili su Xbox Series X|S, garantendo continuità all'ecosistema.

L'aspetto più intrigante di questa partnership riguarda il Ray Regeneration e le sue implicazioni per il gaming del futuro. Il ray tracing è una tecnica di rendering che permette di simulare il comportamento realistico della luce, creando riflessi, ombre e illuminazione globale di qualità fotorealistica.

Tuttavia, questa tecnologia richiede un'enorme potenza computazionale, spesso mettendo in ginocchio anche le configurazioni hardware più performanti. Qualsiasi soluzione che riesca a migliorare le prestazioni del ray tracing senza sacrificare la fedeltà visiva rappresenta un'innovazione significativa, soprattutto in prospettiva console dove le risorse hardware sono fisse e ottimizzate.

Per i giocatori PC con hardware AMD, l'integrazione di queste tecnologie in titoli di punta come Call of Duty rappresenta un vantaggio competitivo concreto. L'FSR Frame Generation, in particolare, è una tecnologia che genera frame aggiuntivi tramite intelligenza artificiale, aumentando sensibilmente la fluidità percepita senza richiedere maggiore potenza di calcolo grezza.

Combinata con il Ray Regeneration, questa suite tecnologica potrebbe permettere anche alle configurazioni mid-range di godere di esperienze visive di alto livello con il ray tracing attivo.