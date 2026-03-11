Quello che doveva essere un punto di forza tecnico di Resident Evil Requiem su PS5 Pro si è trasformato in un caso da manuale sulle difficoltà di implementazione del ray tracing nei giochi moderni.

Capcom ha rilasciato un aggiornamento nelle scorse settimane che, secondo l'analisi degli esperti di Digital Foundry ha di fatto eliminato il ray tracing da alcune sezioni del gioco, sostituendolo con un sistema di illuminazione tradizionale. Una soluzione che gli stessi analisti hanno definito apertamente un "downgrade", seppur giustificato dalla necessità di risolvere problemi grafici concreti.

Il titolo aveva ricevuto apprezzamenti sulla console avanzata di Sony principalmente per l'implementazione della versione aggiornata del PSSR, ovvero il sistema di upscaling basato su intelligenza artificiale sviluppato da Sony, capace di migliorare sensibilmente la risoluzione dell'immagine finale.

Su questo fronte, i risultati erano stati giudicati convincenti. Il discorso cambia radicalmente quando si parla di illuminazione globale via ray tracing che sulla PS5 Pro produceva effetti positivi in certi contesti ma anche artefatti grafici evidenti in altri.

John Linneman, analista di Digital Foundry, ha identificato la radice del problema nel denoiser, uno strumento utilizzato per attenuare la granulosità dell'immagine generata dal ray tracing in tempo reale.

Questo componente tecnico, necessario per rendere accettabile il carico computazionale su console, produceva risultati insufficienti in specifiche sezioni del gioco. Le criticità erano particolarmente visibili nelle parti ambientate a Raccoon City con protagonista Leon, dove il "rumore" visivo risultava difficile da ignorare.

Un downgrade tecnico per correggere ciò che non funzionava.

Secondo Linneman, il sistema adottato non si presta bene a scenari di tipo aperto, dove la complessità dell'ambiente rende ancora più difficile gestire gli artefatti in modo efficace.

Di conseguenza, Capcom ha scelto la via pragmatica: togliere il ray tracing piuttosto che lasciare in circolazione una soluzione visivamente problematica. Il rovescio della medaglia è che, insieme ai difetti, scompaiono anche i benefici reali che quella tecnologia portava, come la qualità delle ombre, riflessi e gestione complessiva della luce.

Rimane aperta una questione che riguarda la versione PC del gioco, dove la situazione sembra presentarsi in modo diverso.

Su computer, con l'hardware adeguato, il path tracing completo, una tecnica ancora più avanzata rispetto al ray tracing selettivo usato su console. Non è ancora chiaro se il rumore visivo legato al denoiser sia un problema circoscritto alla console Sony o se riguardi anche configurazioni PC meno potenti.

La vicenda solleva interrogativi più ampi su come le funzionalità grafiche avanzate vengano integrate nei giochi per console, dove il margine di manovra hardware è per definizione fisso e limitato. Capcom non ha ancora comunicato se siano in arrivo ulteriori aggiornamenti che possano ripristinare il ray tracing con una implementazione più stabile, oppure se la rimozione debba considerarsi una scelta definitiva almeno nel breve periodo.