Avatar di Gentarozzo 9
0
Si tratta comunque di software, calibrarli è sempre possibile... per la versione attuale griderei al miracolo grazie al re engine personalmente, gira molto bene su console che sicuramente non sono un portento nel 2026.
Avatar di Alessandro94 9
0
Comunque su Spaziogames avevano detto che a Marzo Sony avrebbe rilasciato l'aggiornamento per Playstation Pro su ulteriori miglioramenti grafici ma ancora non si è visto niente, nessuno ha ulteriori notizie su questo aggiornamento?
Avatar di Ospite Core King #363 0
0
Il 26 di marzo esce.
Avatar di Gio1981 9
0
Resident Evil Requiem usa già il PSSR 2
